Les corridas désormais interdites dans les arènes de Mexico, les plus grandes du monde

C’est une décision historique : la justice mexicaine a prononcé l’arrêt des corridas à Mexico, qui possède les arènes les plus grandes au monde.

Il y a deux semaines, l’association Justicia Justa a déposé plainte à Mexico contre les corridas, mettant en avant la souffrance subie par les taureaux pendant les représentations.

Crédit photo : Pixabay

Suite à cette plainte, tous les spectacles de tauromachie ont été suspendus pendant deux semaines. Pendant ce laps de temps, un juge fédéral a écouté les arguments de toutes les parties pour prendre une décision et interdire, ou non, les corridas à Mexico.

L’arrêt des corridas à Mexico

Finalement, la justice mexicaine a ordonné l’arrêt des corridas à Mexico. Cette décision historique est très forte puisque les arènes de Mexico sont les plus grandes au monde et peuvent accueillir 50 000 personnes. Le prochain spectacle de tauromachie, qui était prévu le 2 juillet, devrait donc être annulé. Il s’agissait de la « Pamplonada », un lâcher de taureaux dans la ville.

Crédit photo : Pixabay

Cette décision est une victoire pour l’association Justicia Justa, qui estime que les taureaux sont considérés comme des « choses » et non comme des êtres vivants pendant les corridas, et qui dénonce la maltraitance animale. De l’autre côté, les défenseurs de la corrida mettent en avant la valeur des traditions mexicaines.

77% des Français contre la corrida

Au Mexique, cinq des 32 États du territoire ont interdit les spectacles avec des taureaux. En Europe, les corridas sont toujours autorisées en Espagne, au Portugal et en France, bien que cette pratique soit de plus en plus controversée.

En septembre 2021, une proposition de loi a été déposée en France, concernant l’interdiction de la corrida dans le pays. Selon un sondage réalisé par la Fondation 30 Millions d’Amis, 77% des Français seraient pour l’interdiction de la corrida. La France suivra-t-elle l’exemple de Mexico ?