Ils vivaient avec plus de 150 chats dans leur appartement, un couple condamné à une lourde peine dénonce une « injustice »

À Nice, en 2023, des policiers ont découvert que 159 chats et 7 chiens vivaient dans l’appartement de 80 m2 appartenant à un couple. Ce mercredi 3 avril, le tribunal de Nice a tranché et le couple a écopé d’un an de prison et n’a plus le droit de détenir un animal de compagnie.

En 2023, à Nice, des policiers sont entrés dans l’appartement d’un couple suite à un différend de voisinage. Sous le choc, ils ont découvert que 159 chats et 7 chiens vivaient dans ce logement de 80 m2. Une situation invivable pour ces animaux qui survivaient dans des conditions désastreuses puisqu’ils étaient déshydratés, souffraient de malnutrition et étaient couverts de parasites et de lésions. Dans une salle de bain, les policiers ont trouvé les cadavres de deux chats et deux chiots.

Tout a commencé en 2014, lorsque le couple a fait l’objet d’une enquête classée sans suite pour avoir vécu avec 13 chats et un chien dans un studio de 18 m2. Par la suite, la femme a récupéré les trois chats et trois chiens qui vivaient chez ses parents avant d’adopter une trentaine de chats issus d’un immeuble abandonné, par crainte qu’ils ne soient empoisonnés. Au fil du temps, les chats se sont reproduits et on compte aujourd’hui 159 félins.

Selon la propriétaire de l’appartement, ces conditions de délabrement étaient temporaires puisqu’elle cherchait des solutions pour améliorer la qualité de vie de ses animaux. Selon ses dires, elle se serait retrouvée démunie après qu’une infection ait frappé ses chats. D’après une expertise psychiatrique, cette femme souffrait du syndrôme de Noé, un besoin irrépressible de sauver les animaux sans tenir compte de ses propres limites. En plus de cela, le couple ne payait plus son loyer, avait une dette de 8 000 euros et était menacé d’expulsion.

La justice a tranché

Ce mercredi 3 avril, le tribunal correctionnel de Nice a rendu sa décision et a condamné le couple à un an de prison avec sursis. Le couple a également l’interdiction définitive de posséder un animal de compagnie. Une décision que la femme souhaite contester.

“Je ne veux pas baisser les bras. Qui ne ferait pas appel contre une injustice pareille ? C’est comme dire à une femme qu’elle n’aura plus d’enfant. Je m’étais moi-même abandonnée pour ne pas les abandonner”, a-t-elle affirmé.

Enfin, le couple doit également verser plus de 150 000 euros de dommages et intérêts à des associations de défense des animaux, les parties civiles dans cette affaire, pour préjudice moral ainsi que pour les frais de prise en charge des animaux.