Deux influenceurs percutés par une voiture en pleine dégustation au restaurant, la vidéo choque les internautes

Captures d'écran

Il y a quelques jours, deux influenceurs américains se sont fait percuter par une voiture alors qu'ils étaient au restaurant. La vidéo terrifiante a fait le tour du monde. 

Nina Unrated et Patrick Blackwood forment un duo d’influenceurs américains. Ils sont connus pour filmer et partager leurs dégustations de plats sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche 17 août, les créateurs de contenu se sont rendus dans un restaurant à Houston (Texas).

Nina Unrated et Patrick BlackwoodCrédit Photo : Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le repas ne s’est pas déroulé comme prévu. Alors qu’ils savouraient leurs mets, un plat inattendu s’est greffé à la carte : une voiture.

Le couple s’est fait percuter de plein fouet par un véhicule ayant traversé la fenêtre adjacente à sa table. Une scène surréaliste qui a été immortalisée en vidéo.

« Cela aurait pu être notre dernier repas »

Sur ces images impressionnantes, on voit la voiture foncer sur Nina et son acolyte. Comme vous pouvez le voir, la jeune femme s’écroule au sol, propulsée par le choc, tandis que des bouts de verre s’éparpillent partout.

Capture d'écranCrédit Photo : Capture d'écran X

Par chance, les deux clients n’ont pas été gravement blessés, mais très choqués. Sur Instagram, Nina est revenue sur cet incident dans un long message :

« Je suis plus que reconnaissante d’être en vie après qu’un SUV s’est écrasé contre le mur de verre de Cuvee Culinary Creations, brisant tout pendant que Patrick Blackwood et moi-même enregistrions un live », a-t-elle indiqué sur le réseau social. 

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par @NINAUNRATED (@ninaunrated)

Selon la créatrice de contenu, cette mésaventure est un rappel de profiter de la vie.

« Cette expérience m’a montré qui compte vraiment ; la vie est trop courte pour la rancune ou la colère. Lâchez-vous, pardonnez, vivez dans le présent et chérissez ceux qui vous entourent, cela aurait pu être notre dernier repas ».

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant une avalanche de commentaires évoquant un miracle.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l’incident. La conductrice, quant à elle, s’en est sortie indemne.

Source : New York Post
