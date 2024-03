« Quelle perte triste et tragique » : le plus grand serpent du monde abattu par des chasseurs

Le plus gros serpent du monde découvert dans la forêt amazonienne en février dernier aurait été abattu par des chasseurs.

C’est une terrible découverte qu’on fait ce dimanche 24 mars des experts dans le sud-ouest du Brésil : l’anaconda géant découvert il y a un mois en Amazonie équatorienne aurait été abattu par balle par des chasseurs.

Selon plusieurs sources, la dépouille du serpent a été retrouvée dans la rivière Formoso, dans la zone rurale de Bonito. Comme nous le précisons dans cet article, l’animal appartenait à une nouvelle espèce d’anaconda : l’anaconda vert du nord.

Crédit Photo : Jam Press

Avec un poids de plus de 220 kg et une longueur de plus de 8,5 mètres, ce serpent gigantesque avait impressionné les scientifiques, dont Freek Vonk, biologiste néerlandais et présentateur télé animalier pour National Geographic.

Le spécialiste s’était filmé en train de nager aux côtés du plus gros serpent au monde. À noter que 14 scientifiques de neuf pays étaient avec Freek Vonk lors de la découverte.

Crédit Photo : Freek Vonk

«Quelle perte triste et tragique»

Sans réelle surprise, l’annonce de la mort du reptile a bouleversé le biologiste : «J’ai entendu dire de diverses sources que le serpent a été abattu, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle quant à la cause de sa mort», a indiqué Freek Vonk sur Instagram.

Avant d’ajouter : «Je suis si triste et en même temps tellement en colère ! Quelle perte triste et tragique. Et à quel point faut-il être malade pour faire ça à un animal si beau et unique ? C’est tellement, tellement triste».

Crédit Photo : Freek Vonk

De son côté, le cinéaste animalier, Cristian Dimitris, a déclaré que le serpent retrouvé mort dans la rivière est le même que celui qui a été filmé en train de nager avec Freek Vonk.

Mais ce n’est pas tout. Cette information a également été confirmée par Juliana Terra, spécialiste des anacondas et chercheuse à l’Université de São Paulo.

Depuis, les scientifique espèrent que le ou les coupables seront retrouvés.