Méfiez-vous, les scorpions sont présents dans ces régions de France

Nous savons tous à quoi ressemble un scorpion. Nous savons aussi que sa piqûre est dangereuse et nous sommes persuadés de ne jamais en croiser en forêt. Aujourd’hui, nous allons revenir sur ces croyances qui sont à nuancer fortement...

Une petite description du scorpion

Même si vous savez reconnaître un scorpion, il serait dommage de parler de ce prédateur sans vous en offrir une description. Comme les araignées, son corps se compose de deux parties. Il y a l’abdomen et le bouclier dorsal. De plus, cet animal possède huit pattes et deux pinces articulées qui lui permettent d’attraper ses victimes. Ce qui différencie le scorpion des araignées, c’est un organe situé au bas de son abdomen. Ce fameux dard venimeux se nomme le telson.

Sa piqûre peut être mortelle

Lorsque le scorpion pique, il libère du venin. Mais il peut également en éjecter avec ses chélicères, ces petits crochets buccaux qui lui servent à broyer sa nourriture. Cependant, la blessure la plus à risque est celle qu’il occasionne avec son dard.

Il faut savoir que les conséquences d’une piqûre de scorpion varient d’une espèce à l’autre. Plus le venin est toxique, plus le danger est grand. Aujourd’hui, les spécialistes considèrent que le scorpion jaune à queue large est le plus dangereux. Rassurez-vous, il vit uniquement dans les pays du Maghreb.

Parce qu’il agit sur le système nerveux, son venin peut conduire à une paralysie totale. Ainsi, la victime ne peut plus respirer et son cœur peut s’arrêter de battre.

Le scorpion est bel et bien présent en France

Au risque de vous inquiéter, nous allons tout de même vous confirmer qu’il y a bien des scorpions en France. Plus précisément, six espèces différentes sont surtout présentes dans les régions du Sud-Est.

À savoir que cet animal est capable de s’adapter à des conditions climatiques extrêmes. Cela signifie qu’il résiste parfaitement au froid et à la chaleur. Ainsi, le scorpion est présent partout dans le monde, mais c’est dans l’hémisphère sud qu’on le croise le plus souvent.

Si la plupart des espèces préfèrent le sable et les cailloux, d’autres affectionnent la montagne et encore d’autres, la forêt. Rassurez-vous, vous avez peu de chances de croiser ce prédateur lors de vos balades. En effet, le scorpion n’aime pas la lumière. Pour s’en protéger, il trouve refuge dans les souches d’arbre, les terriers, les grottes ou encore sous les pierres.

Quelle espèce est la plus dangereuse sur notre territoire ?

Parmi les six espèces de scorpions présentes en France, le scorpion jaune est nommé ainsi à cause de ses pinces jaunes. Friand du climat méditerranéen, cet arachnide est responsable d’une piqûre très douloureuse. De tous les scorpions présents sur notre territoire, c’est celui que vous devez redouter.

Surnommé scorpion de Provence, il est le plus grand et le plus venimeux de tous ceux recensés en Europe. Long d’environ 5 cm, il libère un venin très toxique, mais pas mortel.

Si vous vous faites piquer, désinfectez tout de suite la blessure. Retirez les bijoux et vêtements qui serrent la zone lésée et ne bougez plus pour ne pas favoriser la circulation du venin. Vous pouvez réaliser un bandage de compression, prendre un antalgique et appeler les secours. À savoir, les allergies au venin de scorpion sont rarissimes.

Heureusement, il ne s’agit pas de l’espèce la plus courante. Plus petit, le scorpion noir à pattes jaunes possède un dard jaune. Il ne représente aucun danger pour l’homme.