Un vétérinaire vous conseille d'éviter ces 4 races de chats et voici pourquoi

Vous souhaitez adopter un chat mais vous ne savez pas quelle race choisir ? Pour vous aider, ce vétérinaire a fait une vidéo dans laquelle il dresse la liste des 4 races de chats à éviter.

On estime qu’il existe 79 races de chats différentes répertoriées dans le monde. Autant dire que le choix est vaste quand on veut adopter un félin mais qu’on ne sait pas quelle race choisir. Si chaque animal possède son propre caractère et ses propres problèmes de santé, certaines races sont plus fragiles que d’autres.

Pour vous aider à faire votre choix, un vétérinaire anglais nommé Ben a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il dévoile les 4 races de chats à éviter. Sa vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a totalisé 2,5 millions de vues. Les choix du vétérinaire sont totalement personnels et basés sur son expérience.

Le Persan

Le Persan est une race de chat connue pour ses longs poils, qui rendent l’animal adorable. Cependant, ce chat souffre de nombreux problèmes de santé à cause de son visage aplati. Comme son nez est retroussé, il est souvent victime de problèmes respiratoires. En plus de cela, ce chat peut avoir des fragilités cardiaques, rénales et dentaires.

Le Scottish fold

Ce chat aux origines écossaises a la particularité adorable d’avoir des oreilles repliées vers l’avant. Si cette caractéristique physique est mignonne, elle représente un problème au niveau du cartilage qui s’étend dans tout le corps. Ainsi, ce chat souffre souvent au niveau des articulations et peut être victime d’arthrite douloureuse dès son plus jeune âge.

Le Sphynx

Ce chat est très original puisqu’il ne possède pas de poils. Contrairement aux deux premières races de chats, le Sphynx n’a pas de problèmes de santé particulier. Ainsi, si le vétérinaire a placé cette race dans son classement, c’est uniquement pour une raison personnelle : il préfère caresser un chat avec des poils.

Le Bengal

Réputé pour sa fourrure magnifique aux nombreux motifs, le Bengal se distingue par son fort tempérament. Ce grand chat est un mélange entre un chat domestique et un chat sauvage. Ainsi, il a un fort caractère et peut avoir des problèmes de comportement. Une caractéristique à prendre en compte avant d’adopter un Bengal.