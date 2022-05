Les 390 « mots » utilisés par les chimpanzés pour communiquer décryptés par des chercheurs

D’après une récente étude franco-allemande, les chimpanzés utiliseraient des séquences vocales pour communiquer entre eux.

Crédit : suju-foto/ Pixabay

Pour mettre au point leur étude, publiée dans la revue Communications Biology, les chercheurs de l'Institut Max Planck d’anthropologie évolutive et des sciences cognitives et cérébrales de Leipzig et de l’Institut des sciences cognitives du CNRS de Lyon ont analysé 900 heures de vocalisations.

Ainsi, 46 chimpanzés adultes et sauvages du Parc National de Taï, en Côte d’Ivoire, ont servi de base de recherche. 4826 enregistrements de leurs vocalises ont été enregistrés, permettant aux chercheurs d’analyser ces dernières.

Douze types de cris auraient ainsi été identifiés par l’équipe de chercheurs menée par Cédric Girard-Buttoz, chercheur en primatologie. Les chercheurs « ont analysé comment ces cris étaient combinés dans des séquences vocales », précise l’auteur sur le site du CNRS.

390 séquences vocales identifiées chez les chimpanzés

Crédit : Cédric Girard-Buttoz/ CNRS

Les cris et les structures vocales ont été analysés et « l’étude a montré que les chimpanzés utilisent des centaines de séquences vocales différentes, combinant jusqu’à 8 types de cris différents », ajoute le rapport du CNRS.

Plusieurs séquences se répétaient régulièrement menant les chercheurs à identifier 390 séquences vocales au total. « C’est la première fois qu’une telle diversité est documentée chez une espèce de primates non-humains. De plus, les chercheurs ont pu démontrer que ces séquences vocales sont structurées puisque les différents cris qui les composent ont une position déterminée dans la séquence et des associations d’agencement stable avec les cris précédents et suivants », explique simplement Cédric Girard-Buttoz dans le rapport.

Il ne reste désormais plus aux chercheurs à comprendre la signification de toutes ces séquences vocales émises par les chimpanzés.