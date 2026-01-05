Les habitants d'une commune de Gironde tombent nez à nez avec un... kangourou

Les habitants d’une commune de Gironde ont eu la surprise de croiser un kangourou dans leurs rues ce matin. Malgré l'attraction que l'animal suscite, la mairie appelle les habitants à la vigilance et demande leur coopération.

Alors que la neige s’abat sur plusieurs départements français en ce lundi 5 janvier, c’est à un autre spectacle auquel assistent les habitants d’une commune de Gironde depuis ce matin. Dans les rues d'Ambarès-et-Lagrave (située à 13 kilomètres de Bordeaux), un kangourou ou un wallaby a été aperçu, renseigne le quotidien Sud Ouest.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a déjà récolté plus de 70 000 vues ce midi. Elle montre l’animal déambuler sur une route à quelques mètres des voitures.

Selon la responsable de la commune, « le kangourou s’est échappé ».

La mairie lance un appel à la vigilance

Captured'écran. Crédit photo : Sortir à Bordeaux/ Facebook

Il ne s’agit pas d’un animal abandonné, précisent encore les autorités. Le propriétaire du kangourou étant bien connu de la mairie et de la police.

« Ce n’est pas un éleveur mais il a toutes les autorisations. Il a l’autorisation de la Direction départementale de la protection de la population et ses papiers sont en règle », ajoutent-elles.

Si l'information peut prêter à sourire, les autorités appellent tout de même la population à la vigilance. Ainsi, sur Facebook, la commune d'Ambarès-et-Lagrave appelle les habitants à leur « coopération » et à leur « sens des responsabilités ». Elle ajoute : « Pour aider à la capture, les personnes ayant aperçu le kangourou peuvent contacter la police municipale au 06 72 27 01 77 en donnant le lieu exact de sa localisation. »

Pendant ce temps, les policiers, qui ont regardé la vidéo devenue virale, ont contacté le propriétaire afin qu’il s’assure de récupérer son animal le plus vite possible.

En attendant, le marsupial est devenu l'attraction de la commune.