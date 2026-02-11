Un kangourou essaie de noyer son chien, il s'interpose mais le marsupial... le met KO

En défendant son chien contre un kangourou enragé, un Australien a fini à l’hôpital après avoir été mis KO par le marsupial.

Derrière son air adorable, le kangourou peut s’avérer très dangereux. Il y a un an, un Australien a par exemple frôlé la mort après avoir été violemment attaqué devant sa maison par un marsupial.

Il y a quelques jours, un autre citoyen a vécu une expérience similaire à Yea, une localité située dans l’État de Victoria, a rapporté le Daily Mail.

Crédit Photo : iStock

Une attaque violente

Ce lundi 9 février, un retraité prénommé Col et un ami buvaient des bières dans une remise lorsqu’ils ont entendu un bruit suspect dehors.

Le duo s’est précipité à l’extérieur et est tombé sur une scène effrayante : un kangourou tentait de noyer le chien de Col dans les eaux d’un barrage voisin.

Crédit Photo : DR

Face à cette situation, le propriétaire de l’animal âgé de sept ans a saisi un bâton pour faire fuir le prédateur. Mais la bête enragée a foncé droit sur lui et l’a violemment frappé.

« Le kangourou est sorti de l’eau comme une fusée et m’a frappé en pleine figure. Ensuite, il m’a roué de coups (…) », a raconté Col à Jacqui Felgate, animatrice de l’émission 3AW Afternoon.

Avant d’ajouter :

« On s’est cogné la tête, et quand j’ai tenté de m’enfuir, il m’a asséné un coup circulaire dans le dos (…) Il a sauté sur moi, et ses mains de Gremlin ont attrapé ma tête et m’ont botté les fesses ».

L’Australien l’a échappé belle

Alors que le retraité était à bout de force, son complice est intervenu. Il a frappé le kangourou à la tête avec une pelle, mettant fin à l’attaque.

Deux jours après l’incident, Col se rappelle à peine des événements.

« Tout s’est passé très vite. Beaucoup de blessures pour à peine 25 secondes de travail. Si je ne m’étais pas roulé sur le ventre, ça aurait été bien pire », s'est souvenu le rescapé.

L’Australien s’en sorti avec d’importantes blessures. Au total, il passé six heures à l’hôpital, précise le média britannique.

« Il m’a frappé des deux côtés de l’abdomen. L’échographie a montré que le coup est allé jusqu’à huit centimètres de profondeur (…) », a expliqué le patient.

Crédit Photo : DR

Sur le ton de la plaisanterie, ce dernier relativise sa mésaventure :

« J'ai un peu honte d'avoir été tabassé par un kangourou. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il a déchiré mon tee-shirt tout neuf », a-t-il conclu.

Alex Krstic, de Wildpro Pest Control, a qualifié cette attaque frontale d’inhabituelle, mais il n’a pas été surpris par les dégâts causés

« Il faut se rappeler que ce sont des animaux sauvages. Ils sont plutôt doués pour se battre et c’est ainsi qu’ils s’imposent au sein du groupe », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : iStock