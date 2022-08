Voici les 5 pires et meilleures races de chiens selon une vétérinaire

Une vétérinaire a publié une vidéo sur TikTok où elle partage les races de chiens qu’elle préfère, et celles qu’elle ne recommande pas. De bons conseils à suivre si l’on veut adopter un chien.

Si vous souhaitez adopter un chien, vous vous êtes sûrement déjà demandé quelle race vous choisiriez. De nombreuses races de chiens existent, et elles déterminent souvent l’apparence, le caractère et le tempérament de l’animal. Certaines races sont plus affectueuses et faciles à dresser, tandis que d’autres ont un fort caractère et peuvent se montrer plus agressives et indépendantes.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à faire votre choix, la vétérinaire Whitney Terrel a donné son avis sur la question. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a dévoilé ses races de chiens préférées et celles qu’elle déconseille vivement, en appuyant ses choix avec de solides arguments.

Les races de chiens déconseillées

En première position des races déconseillées par la vétérinaire, on retrouve le Goldendoodle. Semblable à un caniche, cette race de chien est souvent trop surexcitée. Elle peut également se montrer agressive et nécessite beaucoup de soins et d’entretien.

On retrouve ensuite le Berger Allemand et le Malinois belge. Ces deux races regroupent de très bons chiens policiers et de sauvetage, mais elles peuvent être difficiles à éduquer. Ces chiens ont besoin de beaucoup d’entraînement et d’attention.

Crédit photo : iStock

Le Bouledogue français fait également partie de cette liste, en raison de ses problèmes de santé. Tout comme le Carlin, il souffre de problèmes respiratoires causés par son nez aplati. Ces chiens ont également la fâcheuse tendance à ronfler.

Le Chihuahua fait partie des races déconseillées par la vétérinaire à cause de sa petite taille. Comme ce chien est tout petit, la professionnelle a souvent peur de lui marcher dessus. Les Chihuahuas possèdent également un fort caractère, aboient souvent et peuvent se montrer agressifs.

Crédit photo : iStock

Enfin, les derniers chiens à faire partie de cette liste sont les chiens sans poils. Particulièrement nerveux, ils possèdent un fort caractère.

Les meilleures races de chiens

La vétérinaire a également dressé une liste de ses races préférées. En première position, on retrouve le Basset Hound. Bien qu’il puisse souffrir de problèmes de santé, ce chien fait part d’une grande douceur et d’une immense affection. Il est également très joueur.

Les chiens croisés ou errants se placent en deuxième position. Atypiques, ils ont une santé de fer et sont plus robustes que les autres chiens, car ils n’ont pas de problèmes génétiques comme les chiens de race.

Le Golden Retriever est l’une des races de chiens préférées de la vétérinaire car il s’agit d’un animal beau, gentil et facile à éduquer. Il convient parfaitement à une vie de famille.

Crédit photo : iStock

Le Braque Allemand à poils courts a lui aussi conquis la vétérinaire. En plus d’être beau et athlétique, il possède une bonne humeur permanente.

Enfin, le chien de montagne des Pyrénées est la dernière race de cette liste. Souvent utilisés comme chiens de bergers, ces animaux sont grands et très protecteurs.