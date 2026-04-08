Propriétaires de chiens, vous risquez 45 000 € d'amende si vous n'avez pas ce (nouveau) papier chez vous

La loi ne plaisante pas avec la condition animale. Ainsi, de nouvelles réglementations sont désormais imposées aux futurs propriétaires de chiens. S’ils ne les respectent pas, cela pourrait leur coûter très cher.

Adopter un chien s’accompagne désormais d’étapes importantes

Si vous souhaitez adopter un animal de compagnie et qui plus est un chien, vous faites un bon geste. Cependant, il faut savoir qu’il existe des démarches à suivre impérativement au risque de recevoir une amende salée.

Pour éviter que ce genre de décision soit prise sur un coup de tête, la loi impose un document. Il s’agit d’un certificat d’engagement et de connaissance. Il rappelle des éléments clés que certains futurs potentiels propriétaires d’animaux oublient.

Le certificat détaille les besoins physiologiques de l’animal, ses nécessités éducatives ainsi que les dépenses financières qui vous attendent, énumère 20 Minutes.

Jusqu’à 45 000 euros d’amende si vous ne prenez pas soin de votre chien

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

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Une fois que les potentiels propriétaires ont pris connaissance du document, ils doivent le signer sans toutefois repartir avec l’animal. Comme le stipule la loi, ils ont ensuite jusqu’à sept jours de réflexion. Durant ce laps de temps offert, les futurs propriétaires peuvent préparer sereinement l’arrivée de l’animal et l’environnement dans lequel il évolura : un coin où manger, où dormir et où jouer.

Ces sept jours permettent de se mettre à la page et d’anticiper les changements qui vous attendront une fois revenu avec l’animal. Vous pouvez toujours vous rétracter si vous ne souhaitez plus adopter l’animal quelle que soit la raison.

En revanche, si vous allez au bout de la procédure, vous devez vous assurez que le chien est identifié auprès de l'I-CAD grâce à un tatouage ou une puce électronique, comme le veut la loi. Ainsi, le jour J, il vous sera normalement remis par la personne qui vous cède l’animal : un document sur les besoins et caractéristiques du chien, la carte d’identification I-CAD pour effectuer le changement de propriétaire, un certificat vétérinaire récent et l’attestation de cession officielle remplie.

Si vous ne respectez pas votre nouvel animal et le maltraitez malgré votre signature sur le certificat d’engagement, vous risquez une amende pouvant atteindre les 45 000 euros quels que soient les délits commis.