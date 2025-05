Les ratons laveur envahissent la France et voici ce que vous ne devez surtout pas faire si vous en croisez

Depuis plusieurs années, le raton laveur est de plus en plus présent en France, pouvant porter préjudices à des espèces plus fragiles. Comment réagir en cas de rencontre ?

Installé depuis plusieurs décennies en France, le raton laveur est considéré comme une espèce exotique envahissante depuis 2017 par l’UE. Dans les années 90, des fugues ont lieu dans un zoo du massif central tandis qu’en 2007, d’autres se sont échappés d’une ferme exotique en Gironde.

Depuis, les populations de ratons laveurs grossissent malgré les tentatives de régulation. Le foyer parti de l’Aisne s’étend jusqu’au Rhin à l’Est et à partir de la Gironde, il remonte déjà jusqu’à la Vendée. En France, on le trouve principalement dans le Grand Est, notamment en Lorraine et en Alsace, mais aussi dans certaines zones de la Bourgogne-Franche-Comté. Des observations sporadiques ont également été signalées en Île-de-France et en Normandie. Même s’il est beaucoup moins présent qu’en Amérique du Nord, l’augmentation de sa population est indéniable, générant des conséquences directes désastreuses sur la faune locale.

Crédit photo : iStock

En effet, le raton-laveur s’attaque notamment aux œufs et aux oisillons d’espèces protégées. Il est également vecteur de maladies transmissibles à l’homme, comme la leptospirose ou la rage (dans certains cas).

Son comportement opportuniste et son incroyable capacité d’adaptation lui permettent de prospérer aussi bien en forêt qu’en zone urbaine. En 2016, un arrêté ministériel l’a classé dans la liste des espèces dont la détention, le transport et la reproduction sont strictement interdits.

Crédit photo : iStock

Les bons comportements à adpoter face à un raton laveur

Discret, nocturne, et omnivore, il s’accommode très bien des zones périurbaines et n’hésite pas à fouiller les poubelles ou à s’introduire dans les jardins pour se nourrir. Ainsi, l’occasion d’en croiser pourrait bientôt se produire. Et dans le cas d’une rencontre, il y a certaines précautions à adopter.

La première règle consiste à ne jamais tenter de le nourrir, ni de l’approcher. S’il semble docile, l’animal peut se montrer agressif, surtout s’il se sent acculé. Ses griffes et ses dents sont redoutables ! Il est également fortement déconseillé d’essayer de le capturer ou de le garder chez soi. En plus d’être parfaitement illégale, cette pratique présente un risque sanitaire réel.

Crédit photo : iStock

Au contraire, il est plus judicieux de garder vos distances et de signaler sa présence à votre mairie ou à la Fédération Départementale des Chasseurs. Dans certaines régions, des plans de régulation encadrés sont mis en œuvre pour limiter sa prolifération.

Enfin, si vous vivez dans une zone à risque, n’hésitez pas à sécuriser vos déchets et à fermer vos accès extérieurs (abris de jardin, garages, soupiraux) afin d’éviter de susciter la tentation chez le raton laveur.