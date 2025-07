« J'ai 59 ans, elle en a 19, nous sommes amoureux, devons-nous poursuivre notre relation ? »

Les différences d’âge dans un couple ne sont pas rares mais quand elles dépassent un certain nombre, elles peuvent poser problème. C’est ce qu’a voulu savoir cet homme qui a 40 ans de plus que sa compagne.

L’âge n’est-il qu’un nombre quand il est question de relation amoureuse ? C’est ce qu’a voulu savoir ce couple qui a 40 ans d’écart. Elle en a 19, il en a 59 et ils ont demandé l’avis de deux experts, Amy Robach et T.J. Holmes, dans leur podcast Ask Amy & T.J.

« Elle et moi avons trouvé une intimité que nous n'aurions jamais imaginée en naviguant dans la complexité de l'amour [...] Elle et moi sommes actuellement au bord du gouffre. Pourriez-vous nous donner un avis sans jugement sur la manière de poursuivre cette relation, ou sur l'opportunité de le faire ? », demande l’homme qui signe C & R.

Les deux présentateurs ont admis à l’antenne être surpris d’une telle différence d’âge. T.J. Holmes a avoué qu’il avait peu de choses en commun avec les jeunes de 25 ans. Pour lui, il est donc difficile d’imaginer une relation avec une personne si jeune. De son côté, Amy Robach rappelle que la vingtaine est une période charnière sur la construction d’un individu. Malgré leur apriori, les deux présentateurs ont pesé le pour et le contre sans juger le couple.

Les conseils des experts sur une grande différence d’âge dans une relation amoureuse

Crédit photo : Amy & T.J. Podcast

« Parfois, l'amour arrive comme ça, et qui sommes-nous pour dire que c'est mal ? Mais d'après ce que vous avez dit, je ne pense pas pouvoir, en toute conscience, simplement dire : ‘Ouais, fonce’ », admet T.J.

Il invite l’auditeur à prendre conscience que sa compagne est toujours une adolescente et qu’elle manquera sûrement des fêtes et événements avec ses amis. Amy pense également que c’est un problème car l’adolescente n’a pas encore autant d’expérience que son compagnon plus âgé. Selon l’experte, l’adolescente est toujours impressionnable à son âge et ne sait pas encore exactement qui elle est et ce qu’elle veut dans la vie.

« L'âge n'est pas forcément le plus important, mais l'expérience l'est [...] Mais je ne sais pas s'il existe un amour assez fort pour surmonter les épreuves qui vous attendent », prévient T.J.

Crédit photo : Zinkevych/ iStock

Ainsi, l’expert suggère à l’auditeur de se poser des questions difficiles sur son couple : « Cette jeune femme va-t-elle rester avec vous jusqu'à la fin de vos jours, puis recommencer à sortir avec quelqu'un ? Quel genre d'expérience de vie souhaitez-vous qu'elle vive, avec ou sans vous ? ». Tout en lui rappelant que ses proches et la société ont déjà un avis sur leur relation. Amy rebondit sur le sujet en ajoutant que l’auditeur doit être prêt à faire des sacrifices.

« Je ne dis pas que tu fais quelque chose de mal. Mais si tu l'aimes, tu dois laisser cette fille partir », estime T.J. Vous l’aurez compris, les deux experts estiment que la différence d’âge trop importante est également synonyme d’expériences de vie différentes. Ainsi, cela peut sérieusement impacter un couple aux intérêts divergents.