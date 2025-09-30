Triste nouvelle, Lewis Hamilton annonce la mort de son chien Roscoe, mascotte des circuits de F1

Après avoir contracté une pneumonie en avril dernier, Roscoe, le fidèle chien du pilote Lewis Hamilton, est décédé après avoir été placé dans le coma. Une triste annonce faite par son maître sur Instagram.

Il y a quelques jours, on vous donnait des nouvelles de Roscoe, le fidèle chien de Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1. Le bulldog anglais avait contracté une pneumonie en avril dernier et suivait un traitement pour se rétablir. Malheureusement, il a fait une nouvelle crise ce vendredi 26 septembre. Alors que les vétérinaires tentaient de s’occuper de lui, le chien a fait un arrêt cardiaque et a été placé dans le coma.

Crédit photo : @lewishamilton / Instagram

Désespéré, Lewis Hamilton ne savait pas si Roscoe allait se réveiller. Malheureusement, cela n’est jamais arrivé puisque Roscoe est décédé ce dimanche 28 septembre, selon une annonce faite par son maître le lendemain sur son compte Instagram. Le bulldog anglais avait 12 ans.

“La décision la plus difficile de toute ma vie”

Lewis Hamilton a tenu à rendre hommage à son fidèle compagnon à quatre pattes dans une publication sur Instagram.

“Après quatre jours de soins où il a combattu de toutes ses forces, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de toute ma vie et dire au revoir à Roscoe. Je me sens si reconnaissant et honoré d’avoir pu partager ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami. Amener Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j’ai jamais prise, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. Même si j’ai déjà perdu Coco, je n’avais jamais été confronté au fait de placer mon chien dans le coma, ce que ma mère et plusieurs amis ont déjà vécu. C’est une expérience très difficile à vivre et je me sens proche de tous ceux qui ont déjà perdu un animal de compagnie. Même si c’est très dur à vivre, l’avoir avec moi, aimer autant et être aimé en retour, fut une des plus belles choses de ma vie”, a rédigé Lewis Hamilton sur son compte Instagram.

Crédit photo : @lewishamilton / Instagram

Au fil du temps, Roscoe est devenu une vraie petite star puisqu’il accompagnait souvent Lewis Hamilton lors de ses déplacements et sur les pistes de F1. Le chien a même fait une apparition dans “F1 : le film”, et son nom a figuré dans le générique aux côtés de Brad Pitt. Roscoe était une véritable mascotte puisqu’il possédait également un compte Instagram qui lui était dédié, suivi par plus de 1,3 million d’abonnés.

Crédit photo : @f1 / Instagram

Ces derniers ont été nombreux à commenter le post de Lewis Hamilton.

“Merci d’avoir donné une belle vie à Roscoe”, “Roscoe restera à jamais dans tous nos cœurs, il n'y a pas d'amour le plus pur que celui que nos chiens nous donnent. Je suis sûr qu'il te suivra toujours partout où tu iras, il marchera toujours à tes côtés”, “Vos âmes se retrouveront un jour. Ce n’est pas un adieu, c’est un rendez-vous. Repose en paix, Roscoe”, ont rédigé les internautes.

Une perte immense pour le pilote de F1 et sa communauté.