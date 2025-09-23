Ivre et déjà connu pour des faits de violences, il tabasse son chien à mort

Soupçonné d'avoir battu son chien à mort, un homme a été arrêté par la police. Il risque gros.

C'est un cas de maltraitance abjecte et qui interpelle !

Suspecté d'avoir tué son chien, qui aurait succombé à des coups répétés, un homme a été arrêté par la police le week-end dernier en région parisienne. Déjà connu des services de police, cet individu encourt une sévère condamnation.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ivre, il bat son chien à mort pour se défouler

Les faits ont eu lieu dans la ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine), le samedi 20 septembre.

L'affaire débute en fin d'après-midi, lorsque la police se rend dans l'appartement d'un homme, suite à un signalement effectué par téléphone sur la plateforme d'urgence des violences animales. Arrivées sur place, les forces de l'ordre font alors une macabre découverte en tombant sur le corps sans vie d'un chien, dont le décès est confirmé par un vétérinaire.

Très vite, il apparaît que ce Border collie a été battu à mort et qu'il a par ailleurs subi de nombreux actes de maltraitance par le passé.

Soupçonné de violences domestiques sur son animal de compagnie, le propriétaire des lieux est alors interpellé sur le champ. Fortement alcoolisé, ce dernier s'avère être défavorablement connu des services de police pour des faits récurrents de... violences conjugales sur sa compagne. Également présente dans le domicile, cette femme affirme alors aux policiers que son compagnon n'a pas levé la main sur elle, avant l'intervention policière, et refuse donc de porter plainte, y compris pour les violences antérieures.

Crédit photo : iStock

Compte tenu de son état d'ébriété avancé, l'individu a été placé en garde vue différée après un court séjour en cellule de dégrisement.

Il encourt jusqu'à 6 mois de prison ainsi que 7 500 euros d'amende, selon nos confrères du Figaro.