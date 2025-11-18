Il est retrouvé mort chez lui, le visage dévoré par son chien

Horrible découverte à Auxerre ce week-end, où un homme a été retrouvé mort à son domicile. Son visage était en partie dévoré par son chien.

Un fait divers glaçant. Ce dimanche 16 novembre, des policiers ont fait une horrible découverte dans un appartement situé à Auxerre (Yonne).

Les forces de l’ordre sont tombées sur le corps sans vie de l’occupant des lieux, rapporte Ici Auxerre. Le visage de la victime était en partie dévoré par son chien, détaillent nos confrères.





Crédit Photo : iStock

La victime était défigurée

Selon les informations du média, c’est le coursier d’une société de livraison de repas qui a alerté les autorités.

Le livreur s’était déjà présenté au domicile de la personne décédée quinze jours plus tôt. À l’époque, ce dernier n’avait pas obtenu de réponse. Il a renouvelé l’expérience ce week-end, ce qui a provoqué son inquiétude.

Crédit Photo : iStock

C’est dans ce contexte que l’employé a contacté la police. Des agents se sont aussitôt rendus sur les lieux.

À l’intérieur, les agents ont été confrontés à une vision d’horreur : ils ont trouvé l’homme, allongé par terre.

Son animal de compagnie, qui souffrait probablement de la faim depuis le décès de son maître, a mangé son visage pour se nourrir. « Il ne lui restait que les os de son crâne », souligne le site d’informations.

La piste criminelle écartée

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort. Pour l’heure, la piste criminelle n’est pas envisagée.

« Les circonstances du décès demeurent peu connues quoique non suspectes », a déclaré Hugues de Phily, procureur de la République d’Auxerre, auprès de BFM TV.

Crédit Photo : iStock

Les investigations menées devraient permettre d’identifier formellement la victime, dont le visage a disparu. Dans les colonnes du Parisien, une source policière révèle qu’une autopsie va être réalisée et revient sur cet incident macabre.