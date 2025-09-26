Roscoe, le fidèle chien de Lewis Hamilton, est dans le coma et pourrait ne pas se réveiller

Lewis Hamilton a partagé une triste nouvelle sur son compte Instagram : son fidèle chien, Roscoe, a fait un arrêt cardiaque. Depuis, il est dans le coma et pourrait ne jamais se réveiller.

Lewis Hamilton est un célèbre pilote de F1, devenu septuple champion du monde ces dernières années. S'il a été la cible de vives critiques après s'être moqué de son neveu qui portait une robe de princesse en 2017, il est aussi connu pour son fidèle compagnon : Roscoe. Ce bulldog anglais a toujours accompagné le pilote et est même parfois venu sur les pistes de F1 avec lui. Le chien a récemment fait une apparition dans “F1 : le film” et a été nommé dans le générique aux côtés de certaines stars comme Brad Pitt.

Roscoe est suivi par plus de 1,3 million d’abonnés sur un compte Instagram qui lui est dédié. Il est devenu une véritable star et la mascotte des circuits de Formule 1.

Crédit photo : @roscoelovescoco / Instagram

Roscoe est dans le coma

Ce chien âgé de 12 ans a eu une pneumonie en avril dernier, une pathologie qui touche fréquemment cette race de chien. Depuis, Roscoe suivait un traitement. Malheureusement, il a fait une deuxième crise de pneumonie récemment, comme le rapporte The Sun. Alors que les vétérinaires faisaient tout pour le soigner, le chien a fait un arrêt cardiaque. Depuis, il est dans le coma, et les professionnels ne savent pas s’il va se réveiller.

“Pensez à Roscoe. Je tiens à vous tenir au courant. Roscoe a de nouveau contracté une pneumonie et avait du mal à respirer. Il a été hospitalisé et mis sous sédatifs pour le calmer pendant les examens. Son coeur s'est arrêté pendant l'intervention. On a réussi à rétablir son rythme cardiaque et il est maintenant dans le coma. Nous ne savons pas s'il se réveillera. Demain, nous essaierons de le réveiller. Je suis à ses côtés et je vous remercie tous pour vos prières et votre soutien”, a rédigé Lewis Hamilton sur son compte Instagram ce vendredi 26 septembre.

Crédit photo : @lewishamilton / Instagram

Préoccupé par l'état de santé de son chien, Lewis Hamilton a décidé de ne pas participer aux tests Birelli, prévus ce vendredi 26 septembre avec son écurie, afin de rester aux côtés de son fidèle compagnon.