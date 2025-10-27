Une retraitée piétinée à mort par un troupeau de vaches alors qu'elle se promenait avec son chien

En Angleterre, une retraitée est morte après avoir été piétinée par un troupeau de vaches alors qu’elle promenait son chien dans un parc.

Les faits se sont déroulés jeudi 16 octobre dans le parc national d’Exmoor, dans le sud-ouest de l'Angleterre, selon les informations de la BBC, relayées par le magazine américain People.

Rebecca Jane Hitchings, une infirmière à la retraite de 59 ans, s’est rendue sur ce site pour promener son chien.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, la quinquagénaire s’est fait piétiner par un troupeau de vaches.

Des blessures importantes

Au cours de cet incident, la victime a subi de graves blessures. Celle-ci a été héliportée en urgence vers un hôpital situé dans la ville de Plymouth, dans le Devon, détaillent nos confrères.

Malheureusement, la patiente n’a pas survécu. Elle est décédée peu après sa prise en charge à l’hôpital de Derriford.

Comme le précise le site d’information britannique, la retraitée a subi un traumatisme contondant, qui a entraîné un choc hémorragique, a rapporté le média, citant le coroner Philip Spinney.

Une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi les vaches ont attaqué la passante. Celle-ci a depuis été ajournée, selon la BBC.

Née à Exeter, Rebecca Jane Hitchings vivait dans le village de Woodcombe. Pour l’heure, on ignore ce qui est advenu de son chien après le drame.

Un incident similaire en Autriche

Début septembre 2025, un incident similaire s’est produit fin août 2025 dans les Alpes autrichiennes. Un randonneur de 85 ans a perdu la vie après avoir été piétiné par des vaches.

L’octogénaire promenait son chien avec son épouse lorsque les bovins se sont précipités sur le couple.

« Le troupeau de six vaches et de trois veaux voulait attaquer leur chien (…) et il a piétiné ses propriétaires », avait déclaré à l’époque Marks Lamb, porte-parole de la police autrichienne.

Selon les spécialistes, les vaches peuvent devenir agressives envers les humains pour protéger leurs petits.

