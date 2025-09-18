Un individu torture un chien à mort et lui enfonce un bâton dans le rectum

Dans le Gers, un chien en fugue est mort après avoir été victime de maltraitances graves de la part d’un individu. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver l’auteur de cet acte odieux.

Il n'y a pas de mots pour décrire cette horreur.

La semaine dernière, la commune de Vic-Fezensac (Gers) a été le théâtre d’une scène insoutenable, rapporte La Dépêche.

Un chien en fugue a perdu la vie dans d’atroces souffrances après avoir été maltraité par un individu.

Comme le précise le quotidien régional, ce dernier aurait enfoncé un bâton dans le rectum de l’animal. Un acte sadique qui a provoqué la perforation de plusieurs organes.

Selon les informations de nos confrères, les faits se sont déroulés dans la soirée du jeudi 11 septembre.

Crédit Photo : Wikimédia

Mutilé, le chien décède après avoir été torturé

Ce soir-là, la boule de poils - connue pour son caractère fugueur - a réussi à s’échapper de la maison familiale.

Toujours selon La Dépêche, le toutou a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Fagia. C’est sûrement à cet endroit que le quadrupède a rencontré son tortionnaire, avant d’être torturé.

Gravement blessé, celui-ci a été emmené de toute urgence à la clinique vétérinaire quelques heures après les faits.

Crédit Photo : iStock

Malheureusement, la pauvre bête est décédée des suites de ses blessures, et ce, malgré l’intervention rapide des soignants.

Sous le choc, la maîtresse de l’animal a déposé plainte. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé pour retrouver la personne ayant commis les sévices envers le chien.

Interrogée par nos confrères, une amie de la propriétaire espère que le coupable sera condamné à la hauteur de son crime.

Crédit Photo : iStock

« La personne responsable de cet acte abominable doit être retrouvée et punie avec la plus grande sévérité », a-t-elle indiqué.

En France, les sévices ou l’acte de cruauté ayant entraîné la mort d’un animal sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, nous apprend Service-Public.fr.