Abandonnée dans une ferme, ce chaton handicapé a conquis la toile grâce à son incroyable courage

Un chaton trouvé dans une ferme a conquis le cœur des gens grâce à sa volonté inébranlable de vivre une vie heureuse.

Crédit : FosterBabyCats

Merida, une très jeune femelle de race tabby, avait 2 mois et demi lorsqu'elle a été trouvée dans une ferme et avait désespérément besoin d'aide. Heureusement, Jillian, la fondatrice de FosterBabyCats (à Columbus, Ohio), s'est précipitée à son secours. Le chaton avait subi une blessure à la colonne vertébrale, probablement après avoir été piétiné par un gros animal de la ferme, et était alors incapable de bouger ses pattes arrière paralysées. Jillian l'a immédiatement emmené chez un spécialiste dans un hôpital vétérinaire d'urgence, où on lui a dit qu'il n'y avait rien à faire pour la sauver.

Mais malgré tout, Jillian a voulu tenter le tout pour le tout pour donner une chance à Mérida. Et alors qu’elle cherchait des moyens d'aider la jeune chatte, elle a reçu l'aide de la docteure Jackie Holdsworth, chirurgienne et spécialiste en néonatalogie. « Elle nous a contactés, nous a offert des conseils et nous a envoyé une tonne de fournitures pour nous aider à prendre soin de Merida » a déclaré Jillian à nos confrères américains de Love Meow.

La petite chatte tigrée, qui a été nommée d'après le personnage du film Disney "Brave", était déterminée à mener une vie de chat heureux malgré les grandes difficultés entraînées par son handicap important.

Dès que Merida a retrouvé ses forces, elle a repris goût à la vie. Elle a commencé à se déplacer en trottinant et à courir après les chats résidents, dont la plupart étaient plus grands qu’elle. Elle ne se croyait pas différente et voulait être le chat le plus joueur du refuge.

Crédit : FosterBabyCats

Crédit : FosterBabyCats

« La première fois qu'elle a décidé de jouer avec les autres chats, elle m'a aussi montré quelle petite combattante tenace elle allait être. Elle n'a peut-être que deux pattes en parfait état de marche, mais elle a toujours la bougeotte » a confié Jillian. Au cours des mois suivants, Merida a suivi une série de traitements et de thérapies pour améliorer sa mobilité. Lorsqu'elle a été mise sur des roues, elle a fait preuve d'une énergie incroyable. Elle est devenue une petite tornade, vrombissant autour de la maison comme si de rien n’était. Lorsqu'elle a découvert le jeu de la balle, elle est devenue obsédée, récupérant les jouets comme une pro.

« L’une des raisons pour lesquelles les roues fonctionnent si bien pour Merida est qu'elle peut faire tout ce qu'elle peut faire sans les roues. Elle peut se retourner, s'étirer, s'allonger, grimper, se faufiler entre les chats, etc. Elles ne l'empêchent pas du tout de bouger » écrit Jillian. Lorsque Merida n'est pas sur ses roues, elle se transforme en une incroyable grimpeuse, conquérant tous les sommets sur lesquels elle pose ses pattes.

Sa sauveuse a ajouté : « elle continue à faire en sorte que la vie soit un jeu. Chaque jour est une nouvelle aventure, et je suis juste là pour l'aider à vivre pleinement sa vie. C'est mon premier chat paraplégique et je me suis vraiment appuyée sur les nombreux vétérinaires pour me guider dans la manière de prendre soin d'elle. C'est autour de son anniversaire de 9 mois que j'ai réalisé que j'étais tout à fait capable de la garder heureuse et de bien m’occuper d’elle » a partagé Jillian

Crédit : FosterBabyCats

Crédit : FosterBabyCats

Un chaton avec une incroyable force de caractère

Merida a vu une douzaine de vétérinaires et de spécialistes. Elle fait de l'électromagnétisme, de la luminothérapie à la maison, et prend actuellement des médicaments contre la douleur nerveuse. Pourtant, malgré tout cela, grâce à son courage, elle est constamment en train de préparer son prochain coup et sa détermination à faire ce qu'elle veut ne cesse d'étonner ses maîtres. « Sa personnalité a complètement changé depuis qu'elle est chez FosterBabyCats. Elle était un peu effrayée par le monde, mais elle a développé une grande confiance en elle et adore embêter les autres chats » a déclaré Jillian.

Ses activités préférées sont les bains de soleil sur son balcon et partir à la poursuite de ses congénères. Jillian célèbre chaque petite avancée, aussi anodines qu’un remuement d'orteils, comme une grande victoire avec le chaton. Cette dernière démontre chaque jour qu'elle est coriace, intrépide et persévérante, mais elle sait également que si elle a besoin d'un peu d'aide supplémentaire, sa propriétaire sera là pour l’aider. Selon Jilian, « sa personnalité est la seule façon grâce à laquelle elle a survécu à ses deux mois et demi de vie sans intervention. »

Crédit : FosterBabyCats

Crédit : FosterBabyCats

Crédit : FosterBabyCats

Crédit : FosterBabyCats

Touchant, n’est-ce pas ?