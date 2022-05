Voici pourquoi nous ne pouvons pas résister aux chiots, selon une nouvelle étude

Une étude américaine a expliqué la raison pour laquelle nous ne pouvons pas résister aux chiots : ces petits animaux auraient des expressions faciales similaires aux hommes, qui les rendraient particulièrement adorables.

Les chiots sont des petits animaux qui nous font tous craquer. Si nous savons que le chien est le meilleur ami de l’homme et qu’il est encore plus attendrissant quand il est petit, savez-vous pourquoi nous ne pouvons pas lui résister ? Selon une étude américaine, il existe une raison scientifique qui explique notre attirance pour les chiots.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

D'après l’étude, les chiots auraient des expressions faciales similaires aux nôtres, ce qui nous ferait craquer. En effet, les chiens seraient capables de comprendre nos émotions et d’y réagir en voyant notre visage, et inversement.

« Nos premiers résultats permettent de mieux comprendre le rôle des expressions faciales dans les interactions et la communication entre chiens et humains », a expliqué Anne Burrows, docteure en médecine et auteure principale de l’étude.

Les chiots ont des expressions similaires aux humains

Les chiens ont réussi à acquérir ces expressions faciales au fil des années, au fur et à mesure qu’ils ont été domestiqués par les hommes. Ainsi, les chiens ont une musculature faciale que les loups n’ont pas, ce qui les rend plus attachants.

« Le fait d’avoir des fibres musculaires rapides contribue à la capacité du chien à communiquer efficacement avec les gens. Tout au long du processus de domestication, les humains ont pu élever des chiens de manière sélective sur la base d’expressions faciales similaires aux leurs, et au fil du temps, les muscles des chiens ont pu évoluer pour devenir plus rapides, ce qui a encore amélioré la communication entre les chiens et les humains », a détaillé Anne Burrows.

Crédit photo : iStock

Comme les expressions faciales du chien ont changé au fil du temps, leur apparence aussi. Aujourd’hui, les chiots ont une grande tête par rapport à leur corps, des grands yeux et un petit nez : des traits physiques semblables à ceux des bébés qui nous font craquer.