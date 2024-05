Selon une récente étude, de nombreux serpents venimeux pourraient migrer dans des régions du monde et se rapprocher dangereusement des populations locales. Explications.

Bientôt des serpents venimeux en France ? On n’en est pas encore là, mais cela se pourrait bien.

Selon une étude publiée dans la revue The Lancet Planetary Health, en mars 2024, de nombreux serpents venimeux seraient actuellement menacés dans leurs territoires actuels, en raison du réchauffement climatique.

Crédit : IStock

Des populations menacées par les serpents

Résultat ? L’avenir des populations locales de certaines régions est menacé en raison de la future migration de ces reptiles.

Comme le rapporte l’étude, en raisons des changements climatiques et de la désindustrialisation, de nombreux habitats tropicaux et subtropicaux sont détruits au profit de l’élevage ou de l’agriculture. Ainsi, les serpents venimeux doivent se trouver un nouveau territoire et migrer vers de nouveaux horizons. Selon le rapport, des serpents devraient migrer en masse dans des pays comme le Népal, la Chine, le Myanmar ou encore le Niger et la Namibie. Au total, ce sont plus de 209 espèces de serpents venimeux qui pourraient être amenées à migrer d'ici à 2070.

Crédit : IStock

Quels risques pour les populations ?

Pour Anna Pintor, chercheuse au sein du groupe de l’OMS chargé des maladies tropicales négligées, ce constat est inquiétant, notamment pour les populations locales de certaines régions du monde : “Nous devons d’urgence mieux comprendre comment cela affectera exactement les lieux de morsure et le nombre de personnes mordues, afin de pouvoir nous préparer”, a-t-elle indiqué à The Guardian.

En clair, certaines régions vont devoir se préparer à l’arrivée de ces serpents et donc mettre tout en œuvre pour protéger leurs populations contre des potentielles morsures et autres attaques. Comme le précise l’OMS, “1,8 à 2,7 millions de personnes se font mordre par un serpent venimeux chaque année.”.