Patches, le chat le plus gros du monde va enfin faire un régime

Il est devenu la sensation d’internet à cause de son poids. Le gros matou va enfin se mettre au régime pour le plus grand plaisir de sa nouvelle maîtresse et pour sa santé.

Vous avez peut-être déjà vu des images de Patches, ce chat grassouillet qui avait tant fait parler sur le net alors qu’il cherchait une famille qui pourrait l’adopter. Pour une simple raison, ce gros matou est en surpoids et pèse 18,3 kg, soit trois fois plus que le poids moyen d’un chat domestique.

« Il a été abandonné par son propriétaire qui ne pouvait plus s'occuper de lui », précise Christy Peters, la directrice du centre, pour The Telegraph.

En attendant de trouver la famille parfaite, Patches passait ses journées dans le centre d’adoption du Richmond Animal Care and Control, en Virginie. Mais à cause de son poids conséquent, Patches ne pouvait rester dans une cage. C’est finalement dans le bureau de l’une des employées que le félin séjournait. « Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai prononcé des jurons, c'était le plus gros chat que j'aie jamais vu », se rappelle la directrice.

Patches, un mangeur difficile

Après avoir effectué plusieurs tests sur Patches, les vétérinaires ont eu l’agréable surprise de constater que malgré son poids, le gros chat était en bonne santé.

D’après les dires des employés du centre, le félin serait un « mangeur difficile ». À tel point qu’ils se sont demandés si le chat n’aurait pas été nourri avec de la nourriture pour humain et de non de chat.

Le refuge avait alors lancé un appel sur Facebook pour adopter Patches et lui imposer un régime. Une jeune retraitée, Katy Ford, est tombée sous le charme de la boule de poils.

« Patches pourrait en fait être une merveilleuse source d'inspiration pour moi. Peut-être que nous pouvons faire ce régime ensemble. Je ne suis pas en surpoids, mais j'ai pris 9 kg durant la pandémie que j'aimerais perdre », a raconté sa nouvelle propriétaire. Katy Ford a annoncé avec joie que Patches était redescendu à 17 kg. Le régime se poursuit.

