Le plus vieux chien du monde s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille aux États-Unis

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Pebbles était considérée comme la chienne la plus vieille du monde. Elle s’est éteinte le 3 octobre dernier, entourée de sa famille aimante. Elle avait 22 ans.

Pebbles, le Toy Fox Terrier qui détenait le record du plus vieux chien du monde, s’est éteint le 3 octobre dernier, en Caroline du Sud, aux États-Unis, a annoncé le Livre Guinness des records ce mercredi 5 octobre. La boule de poils était âgée de 22 ans.

Crédit Photo : Guinness World Records

«Pebbles est décédée paisiblement de causes naturelles aux côtés de ses propriétaires Bobby et Julie Gregory», a déclaré l’organisation dans un communiqué. Le canidé avait reçu en mai dernier le titre officiel du Guinness World Records du plus vieux chien vivant au monde.

Le quadrupède a obtenu ce précieux sésame quelque temps après le couronnement de TobyKeith, un Chihuahua vivant en Floride et qui est âgé de 21 ans et 3 mois. À l’époque, les propriétaires de Pebbles étaient persuadés que leur animal de compagnie était plus âgé.

Après avoir reçu les documents indiquant la date de naissance de Pebbles (mars 2000), le livre recensant une collection de records du monde a accordé le titre au Fox Terrier.

Crédit Photo : Guinness World Records

Une chienne pleine de vie

Au cours de sa vie, la petite chienne a donné naissance à 32 chiots avec son partenaire Rocky, qui était également un Toy Fox Terrier. Il est mort en 2017 à l’âge de 16 ans.

Selon ses propriétaires, Pebbles était un toutou plein de vie et attentionné. Toutefois, il pouvait se montrer grincheux. Ses passe-temps consistaient à prendre des bains chauds et à manger de la bonne nourriture. Il appréciait aussi le temps chaud et la musique country.

Crédit Photo : Guinness World Records

Crédit Photo : pebbles_since_2000 / Instagram

«Elle était ce type de chienne qui n’arrive qu’une fois dans une vie, et c’était un honneur de l’avoir comme animal de compagnie et membre de la famille», a confié Julie Gregory après la mort de Pebbles.

Pour le moment, le Guinness World Records n’a pas encore annoncé le nouveau détenteur du titre «du plus vieux chien vivant au monde». Un Berger Australien prénommé Bluey, qui a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, détient le record du chien le plus âgé de tous les temps.

Crédit Photo : pebbles_since_2000 / Instagram