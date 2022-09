ZEvent 2022 : plus de 10 millions d'euros ont été récoltés pour cinq associations en faveur de l'environnement

Comme chaque année, le ZEvent a réuni des dizaines de streamers afin de récolter des dons en faveur d’associations. Cette année, plus de 10 millions d’euros ont été reçus et seront distribués à cinq associations qui œuvrent pour l’environnement.

Chaque année, le YouTubeur Zerator (Adrien Nougaret) accompagné de Dach (Alexandre Dachary) organisent le ZEvent. Cet événement caritatif a lieu le temps d’un week-end, pendant lequel des dizaines de streamers les plus populaires de France se réunissent.

Au programme : des défis, du divertissement et des débats. Le but de l’événement est de réunir un maximum de spectateurs et de les amener à se mobiliser pour faire des dons qui seront distribués à des associations.

En 2020, le ZEvent a permis de récolter 5,7 millions d’euros pour Amnesty International. L’année dernière, l’événement a battu un record historique en récoltant 10 064 480 euros pour l’association Action contre la Faim.

Plus de 10 millions d’euros de dons

Cette année, l’événement s’est déroulé du 9 au 11 septembre à Montpellier, avec la présence d’une soixantaine de streamers. Quand Zerator a dévoilé les streamers qui seraient présents cette année, la réaction des internautes était mitigée. En effet, beaucoup de streamers emblématiques étaient absents pour cette édition 2022 (comme Gotaga, Squeezie, Inoxtag ou encore Locklear), et la rumeur s'est répandue selon laquelle le ZEvent de cette année serait un flop.

Cependant, ce ne fut pas du tout le cas, au contraire ! Le record de dons a été battu puisque la barre des 10 millions a une nouvelle fois été dépassée. Au total, les streamers ont réussi à récolter 10 182 126 euros, soit environ 117 000 euros de plus que l’année précédente.

Ce week-end a été placé sous le signe de l’écologie et la préservation de la planète puisque l’argent récolté sera reversé à cinq associations qui œuvrent pour l’environnement : Sea Shepherd, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, WWF, Time for the Planet et The SeaCleaners.

L’année prochaine, l’événement pourrait prendre une toute autre forme selon des annonces émises par Zerator. Pour le moment, on ne connaît pas encore les secrets de cette nouveauté.