Plus de 40 chats volés et destinés à être... mangés ont finalement été sauvés puis rendus à leurs propriétaires

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L'association Humane World for Animals veillant sur les chats volés après leur sauvetage

Au Vietnam, une importante opération de sauvetage a permis de secourir une quarantaine de chats volés, destinés à être transformés en viande. Tous ont été rendus à leurs propriétaires respectifs.

L’horreur absolue.

Si le commerce de viande de chats et de chiens est autorisé au Vietnam, des militants et des associations de défense animale s’y opposent néanmoins fermement.

C’est le cas de Humane World for Animals. L’organisation vient d'ailleurs de frapper un grand coup en sauvant des chats sur le point d’être abattus pour leur chair.

Un chat aux yeux tristesCrédit Photo : iStock

400 chats destinés à la consommation

Ce mardi 16 juin, l’organisme a indiqué le démantèlement d’un réseau de trafic animal par la police vietnamienne. Au total, neuf suspects ont été arrêtés la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d’appartenir à « un groupe criminel spécialisé dans le vol et la collecte de chats ».

Lors de leur intervention, les policiers ont découvert plus de 400 félins vivants et 80 autres morts conservés sur place. Les animaux étaient détenus dans des cages et des conteneurs.

Des chats secourus par la police à Hô Chi Minh-Ville, au VietnamCrédit Photo : Handout / AFP

Selon l’association, les bêtes avaient été volées à leurs propriétaires dans la région de Hô Chi Minh-Ville.

Au cours de leur interrogatoire, les mis en cause ont avoué avoir piégé les chats pendant trois ans dans le sud du pays.

Les animaux capturés étaient destinés à être vendus à des restaurants, où leur consommation est légale. Les vendeurs sont néanmoins contraints de disposer de certificats prouvant leur origine.

La suite après cette vidéo

Plus de 40 chats volés rendus à leurs propriétaires

Ce sauvetage de grande ampleur a permis à une quarantaine de chats d’être restitués à leurs maîtres, a expliqué Humane World for Animals dans un communiqué.

Par ailleurs, l’organisation salue cette « opération décisive », qui a sauvé la vie de nombreux animaux.

De leur côté, les autorités locales assurent avoir réussi ce raid après une vague de vols d’animaux de compagnie signalée à Hô Chi Minh-Ville.

Un chat secouru par la police à Hô Chi Minh-Ville, au VietnamCrédit Photo : Handout / AFP

Aujourd’hui, l’association cherche à réunir les autres matous survivants avec leurs propriétaires et s’inquiète du sort des animaux restants.

« Notre principale préoccupation concerne ceux qui restent au poste de police comme pièces à conviction pendant la procédure judiciaire », a déclaré Karanvir Kukreja, un représentant de l’organisation.

Le porte-parole ajoute avoir fait don de nourriture et organisé la livraison de ventilateurs, afin d’éviter que les boules de poils souffrent de la chaleur.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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