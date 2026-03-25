Un refuge pour animaux permet aux chiens de choisir leurs futurs maîtres, la vidéo bouleverse les internautes

Aux États-Unis, un refuge pour animaux a organisé un événement inédit : les chiens pouvaient choisir leurs futurs propriétaires. Mais l’un d’eux n’a pas eu cette chance.

Une initiative qui donne le sourire !

Le refuge Animal Protectors a reçu un coup de projecteur après avoir organisé un événement permettant aux chiens de choisir leurs futurs propriétaires, plutôt que l’inverse, rapporte le magazine américain People.

Des chiens de refuge choisissent leurs propriétaires

L’établissement, situé en Pennsylvanie (États-Unis), s’est inspiré d’une version générée par intelligence artificielle d’une situation similaire diffusée sur les réseaux sociaux. Les réactions positives ont incité le refuge à concrétiser l’idée.

« Nous avons réalisé un essai et publié une vidéo, ce qui a encore davantage enthousiasmé les gens », explique Danielle Baughman, administratrice chez Animal Protectors.

Crédit Photo : Danielle Baughman / Animal Protectors

La véritable rencontre a eu lieu en février 2026. Les adoptants potentiels étaient assis en cercle, tandis que les chiens étaient amenés un par un pour «choisir» leur humain préféré.

« Nous n’avions plus assez de place pour tout le monde, et les participants semblaient vraiment apprécier. Les chiens paraissaient tellement heureux de voir autant d’humains qu’on avait l’impression qu’ils savaient que ces derniers étaient là pour eux », se souvient Danielle Baughman.

Avant d’ajouter :

L’un d’eux n’a pas encore trouvé de foyer

Fort de son succès, le refuge prévoit d’organiser une nouvelle journée d’adoption en partenariat avec Pets for Patriots, une association qui met en relation des vétérans avec des chiens.

Danielle Baughman assure que les participants ne sont pas tenus d’adopter un chien simplement parce qu’il les a choisis.

« Nous avons suivi notre processus habituel afin de garantir une bonne correspondance (…) et nous assurer que tous les pensionnaires iraient dans un foyer adapté », précise-t-elle.

Crédit Photo : Danielle Baughman / Animal Protectors

L’employée affirme que les boules de poils figurant dans la vidéo ont été adoptées, à l’exception d’Ed, qui n’a pas eu cette chance.

« Nous ne savons pas pourquoi ce chien est toujours avec nous », indique Danielle Baughman.

Elle décrit le toutou comme la « lumière du refuge » et souligne que son « amour pour les humains est sans égal ». La spécialiste espèce que toutou trouvera bientôt une nouvelle maison.

On croise les doigts pour Ed !