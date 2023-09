Selon une étude, les chiens préfèrent les voix des femmes et voici pourquoi

Les chercheurs n'en finissent pas de faire des découvertes sur les animaux. Récemment, une étude a démontré une chose surprenante sur leur manière de réagir aux différentes voix de leur entourage.

Des IRM ont permis d'observer les réactions du cerveau des chiens

Ce sont des IRM qui ont permis à des chercheurs hongrois de faire une découverte très étonnante concernant les chiens. En effet, ces animaux domestiques auraient une préférence pour les voix féminines.

Si les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion, c'est parce que les imageries médicales ont montré que certaines parties du cerveau des chiens réagissent davantage aux voix des femmes. Une hypothèse pour expliquer cela : la façon dont celles-ci s'adressent à ces animaux leur inspirerait davantage confiance.

Il ne s'agirait donc pas d'une préférence pour un son en particulier, ni même d'un rejet des voix graves, mais plutôt d'un ton de voix.

Des animaux plus sensibles aux voix féminines

Ainsi, ces chercheurs hongrois affirment que les chiens préfèrent entendre des voix féminines. Les résultats de cette étude ont été publiés dans une revue scientifique du nom de "Communications Biology". Pour les scientifiques, ils révèlent l'impact du "baby talk" sur les animaux. Ce terme désigne la manière dont nous nous adressons aux nourrissons. Plusieurs recherches ont démontré qu'elle était indispensable pour favoriser le développement de l'enfant sur différents plans.

Avec cette nouvelle étude réalisée en Hongrie, nous pouvons, à présent, supposer que nos compagnons à quatre pattes sont également sensibles à cette manière de parler, davantage utilisée par les femmes. Pour les chiens, on pourrait alors parler de "dog talk".

Une voix plus émotive et un ton plus apaisé

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont accueilli une petite vingtaine de chiens dans leur laboratoire. Appartenant à différentes races et âgés de 2 à 10 ans, ils ont été soumis, chacun, à une IRM tout en écoutant des humains parler. Parmi les discours diffusés : un était destiné aux chiens, un autre à des bébés et encore un autre à des adultes. Mais chacun d'eux a été prononcé par 24 voix différentes : 12 masculines et 12 féminines. Et pour que l'expérience offre des résultats valables, ces discours provenaient d'interactions réelles.

Sans surprise, les chiens ont mieux réagi à l'écoute des paroles qui leur étaient adressées. Mais les réactions du cerveau ont été plus notables lorsque ces discours étaient prononcés par des femmes. Selon les chercheurs, ce n'est pas uniquement la hauteur des voix qui a entraîné des réactions, mais également leurs variations.

Si la sensibilité des bébés aux voix des femmes peut, en partie, s'expliquer par une exposition à celles-ci tout au long de la grossesse, cela ne fonctionne pas avec nos animaux domestiques. Les chercheurs pensent plutôt que cette sensibilité s'explique par le fait que les femmes s'adressent plus souvent aux chiens. Et ce, avec plus d'émotion dans la voix et un ton plus apaisé.

Si les résultats de cette étude méritent d'être approfondis par le biais de nouvelles expériences, ils n'en restent pas moins intéressants.