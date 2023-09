À 9 ans, il réalise des peintures incroyables qu'il revend pour venir en aide aux animaux dans le besoin

Malgré son jeune âge, ce garçon de 9 ans possède un sacré talent pour la peinture. Mais aussi une précocité pour l’altruisme. Alors, le jeune garçon a décidé d’allier les deux pour venir en aide aux animaux dans le besoin.

Du haut de ses 9 ans, Pavel Abramov apporte une aide précieuse aux animaux de refuges. Pour cela, le jeune garçon peint des toiles de chats et de chiens pour les propriétaires qui le désirent. Les toiles du jeune russe n’ont rien d’enfantin et démontrent un certain talent de peintre.

Le garçon s’est tourné vers les arts et la peinture il y a quelques années, lorsqu’il a brutalement perdu son fidèle chiot. Sa mère, Ekaterina Bolshakova, l’a alors poussé à peindre les animaux de personnes ayant vécu le même traumatisme afin d’exorciser tout ce chagrin et d’offrir les portraits aux propriétaires.

En contrepartie, Pavel Abramov reçoit de la nourriture qu’il remet aux animaux en refuge dans le besoin. Une superbe idée qui perdure depuis.

Une carrière de peintre en perspective ?

Crédit photo : @pashaabramov1/ Instagram

La passion et le talent de Pavel Abramov sont rapidement devenus un besoin pour le garçon. Il souhaite, plus que tout, aider les animaux. Pour cela, il peint. Ses portraits préférés restent ceux de chiots et de chatons.

Avant de se lancer dans la réalisation d’un portrait, Pavel Abramov a besoin de connaître l’histoire de l’animal qu’il s’apprête à représenter sur la toile. Cela lui sert d’inspiration pour l’initiative qu’il a montée depuis, « Kind Paintbrush ». Chaque don en nourriture reçu est reversé à un refuge.

Par ailleurs, beaucoup de personnes soulignent le talent indéniable du garçon. S’il continue dans cette voie, Pavel Abramov pourrait poursuivre une carrière de peintre des plus lucratives. Si tel est le cas, le jeune garçon pourrait aider encore plus d’animaux.

Crédit photo : @pashaabramov1/ Instagram

Crédit photo : @pashaabramov1/ Instagram