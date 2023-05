Votre chien tourne en rond avant de se coucher ? Voici pourquoi

C’est bien connu : les chiens ont tendance à tourner en rond avant de se coucher. Sans plus tarder, découvrez pourquoi nos boules de poils adorées ont adopté cette drôle d’habitude.

Au moment du coucher, les chiens tournent en rond avant de s’allonger. Une drôle habitude qui intrigue les propriétaires canins. Rassurez-vous ! Ce rituel est tout à fait normal et est lié à l’instinct naturel du toutou.

Crédit Photo : istock

Le chien se prémunit contre les dangers

Comme vous le savez, le chien domestique descend du loup sauvage. Dans la nature, l’ancêtre du chien avait pour habitude de creuser sa tanière pour pouvoir y dormir. Comme son habitat était peuplé de dangers, la boule de poils aux crocs acérés devait se retourner et se coucher plusieurs fois pour se protéger des attaques extérieures. Selon les comportementalistes canins, les chiens ont conservé cette habitude, qui leur permettrait de se sentir en sécurité.

Crédit Photo : istock

Le chien protège son territoire

À l’instar des chats, nos amis les chiens ont besoin de marquer leur territoire. Comme le précise Futura-Sciences, le quadrupède possède des glandes sudoripares sur ses pattes. En tournant en rond avant de dormir, il laisse ainsi des marques olfactives sur le sol. Ces traces indiquent sa présence et visent à protéger son territoire.

Le chien assure son confort

Crédit Photo : istock

Autrefois, le chien vivait dans la forêt et dormait par terre. Avant de se coucher, il tournait en rond pour aplanir les feuilles et les branches qui lui servaient de couchage pour avoir plus de confort. Mais ce n’est pas tout ! Cette habitude l’aidait à réguler sa température. Aujourd’hui, le canidé continue de pratiquer ce rituel hérité de ses ancêtres.