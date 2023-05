Ce chien est célèbre pour son visage ressemblant à celui... d'un humain

Nori est un petit chien célèbre sur Instagram et dans son quartier pour sa particularité physique étonnante : son visage ressemble à celui d’un humain.

Nori est un chien pas comme les autres. De la race Aussiedoodle, il vit aux États-Unis, dans un quartier de Seattle. Ce petit chien très mignon a une particularité physique étonnante puisque son visage ressemble étrangement à celui d’un humain.

Grâce à son apparence, Nori est devenu une véritable star.

Un chien au visage humain

En plus d’avoir des traits physiques ressemblant à ceux d'un visage humain, Nori a des expressions étonnantes. Il semble capable d’esquisser de petits sourires et s’exprime beaucoup avec son regard.

“Les gens nous interpellent souvent pour nous dire à quel point son regard ressemble à celui des hommes. Quand il était plus jeune, son pelage était beaucoup plus sombre, ce qui lui valait d’être souvent comparé à Chewbacca ou à un Ewok de Star Wars”, a confié Kevin Hurless, le maître de Nori.

Nori est célèbre à la fois sur internet, mais aussi dans les rues de sa ville. De nombreux passants remarquent ce trait physique particulier et n’hésitent pas à interpeller les maîtres de Nori pour leur poser des questions sur leur animal. Sur Instagram, le chien est également une star puisqu’il est suivi par plus de 17 000 abonnés. Son sourire et son regard particulier ont séduit de nombreux internautes.