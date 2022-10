Pyrénées : deux oursons bruns issus d'une nouvelle portée ont été repérés, une bonne nouvelle pour l'espèce

Dans les Pyrénées, le collectif Hope a publié une adorable vidéo dans laquelle on peut voir deux oursons et leur mère. L’un des oursons, âgé de quelques mois, a déjà la capacité de grimper dans les arbres, ce qui est très rare à cet âge.

Dans les Pyrénées, une nouvelle portée d’oursons a été repérée dans les environs de Melles, à la frontière entre l’Ariège et l’Espagne. En effet, dans une vidéo capturée par le collectif Hope (Hommes, Ours, Pyrénées, Espoir), on peut voir deux oursons et leur mère.

Crédit photo : Collectif Hope

La vidéo a été filmée par une caméra installée par le collectif qui se déclenche automatiquement quand il y a du mouvement. Ainsi, les animaux ont pu être filmés en gros plan.

Un ourson grimpe dans un arbre

Dans la vidéo, on peut voir les deux oursons et leur mère fureter dans la forêt. L’un deux, âgé de 6 à 8 mois, a notamment décidé de grimper dans un arbre pour s’y frotter. Ce comportement est assez rare pour un ourson de cet âge car habituellement, les ours grimpent aux arbres à l’âge de deux ans.

Crédit photo : Collectif Hope

Ces images ont été prises à la mi-septembre et prouvent qu’une cinquième portée d’oursons a été découverte dans les Pyrénées. Dans cette région, le nombre d’ours bruns ne fait qu’augmenter et on estime que 70 ours vivent actuellement dans le massif. D’ici 10 ans, les scientifiques estiment que l’on pourrait compter 150 ours dans les Pyrénées. Une bonne nouvelle pour cet animal qui figure parmi les espèces en danger critique de disparition.

« Nous en avons recensé une de plus, ce qui monte à cinq le nombre de portées en France, et il ne serait pas étonnant d’en découvrir une ou deux de plus avant la fin de l’année », a déclaré Frédéric Duplan, du collectif Hope.

Suite à cette découverte, le collectif va prévenir la mairie de Melles et les sociétés de chasse locales de la présence des oursons, afin d’assurer leur sécurité.