Cette vidéo d'un Rottweiler meurtri de chagrin qui se blottit contre sa maîtresse car personne ne l'a caressé au parc est devenue virale

Ce n’est un secret pour personne : le chien est le meilleur ami de l'homme, mais certaines races peuvent effrayer par leur apparence. Et ce n’est pas ce Rottweiler qui oserait dire le contraire. La raison ? Personne ne veut le caresser au parc.

Vous l’ignorez peut-être, mais le Rottweiler peut être considéré comme un chien dit «dangereux». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette étiquette négative lui colle à la peau.

Samedi 8 octobre, Axel, deux ans, en a fait la douloureuse expérience. Alors que le toutou se promenait dans un parc, personne n’a voulu le caresser en raison de son physique imposant et de sa mauvaise réputation.

Crédit Photo : @nala_the_needy_rottie / TikTok

Le jour même, sa maîtresse, une tiktokeuse suivie par 1,3 million d’abonné, a publié une vidéo déchirante de son animal de compagnie cherchant du réconfort dans ses bras après la promenade :

«Il est allé au parc aujourd’hui et personne n’a voulu le caresser», a-t-elle écrit en légende. «Il ne comprend pas pourquoi les gens l’ignorent». Sur le clip, la boule de poils se blottit fermement contre sa propriétaire et enfonce son museau dans son cou.

Crédit Photo : @nala_the_needy_rottie / TikTok

Le Rottweiler fait craquer les internautes

Sans surprise, la publication est rapidement virale avec plus de 7,2 millions de vues. Dans les commentaires, les internautes ont insisté sur le fait qu’ils montreraient de l’amour à Axel s’ils le rencontraient.

«J’ai envie de le prendre dans mes bras et de lui faire un énorme câlin», «Il a sa maman, c'est tout ce dont il a besoin», «Mes quatre bébés ne comprennent pas non plus, mais je les aime tellement fort», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo :@nala_the_needy_rottie / TikTok

Selon la propriétaire de l’animal, Axel est un cocktail de douceur et de gentillesse. À l’instar des autres races de chien, les Rottweilers peuvent se montrer agressifs envers les étrangers, mais une éducation canine adaptée gommera ce trait de caractère.

Une chose est sûre, ces quadrupèdes sont des compagnons très affectueux qui s’entendent bien avec les enfants et les animaux plus petits qu'eux.

Crédit Photo : Image d'illustration / Pixabay