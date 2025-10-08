L'homme qui a assassiné la réfugiée ukrainienne dans un train pourrait être fusillé, suite à l'adoption d'une nouvelle loi

Ce vendredi 3 octobre, la Caroline du Nord a adopté une nouvelle loi qui pourrait autoriser la condamnation à mort par peloton d’exécution ou chaise électrique. Une loi adoptée suite au décès d’Iryna Zarutska, poignardée dans un train par un sans-abri.

Le 22 août dernier, Iryna Zarutska, une réfugiée ukrainienne âgée de 23 ans, a été mortellement poignardée par un sans-abri dans un train. Cette scène choquante, largement relayée sur les réseaux sociaux, a fait le tour du monde. Selon l’enquête policière, le tueur est Decarlos Brown Jr. un homme âgé de 34 ans qui était en liberté malgré 12 condamnations et qui souffrirait de troubles mentaux et de schizophrénie.

Ce drame a beaucoup fait réagir, à tel point qu’un rappeur a reproduit la scène du meurtre dans un clip vidéo qui a fait scandale. De son côté, le président Donald Trump a déclaré que le tueur méritait la peine de mort. Et cela pourrait se produire, suite à l’adoption d’une nouvelle loi en Caroline du Nord.

Crédit photo : DR

Le retour du peloton d’exécution

Ce vendredi 3 octobre, les deux chambres de l’Assemblée législative de la Caroline du Nord ont adopté le projet de loi 307, surnommé “la loi d’Iryna”. Selon le site Boulevard Voltaire, la loi a été reçu 81 voix pour, 31 contre et 8 abstentions et a été approuvée par Josh Stein, gouverneur de la Caroline du Nord.

Crédit photo : YouTube/Gouverneur Josh Stein

Cette loi permet aux magistrats de prolonger la détention des accusés estimés à haut risque. Cet amendement permettrait également à l’État de rétablir la peine de mort par chaise électrique et peloton d’exécution. Selon Unilad, seule l’injection létale est actuellement autorisée en Caroline du Nord, bien qu’aucune exécution n’ait eu lieu depuis 2006.

Suite à l’adoption de cette loi, l’assassin d’Iryna pourrait donc être fusillé. Cette décision a été prise en partie parce que Decarlos Brown Jr. aurait été relâché et arrêté à plusieurs reprises après le meurtre de l’Ukrainienne. Ce dernier aurait également dévoilé des mots glaçants pour justifier son geste.

Cette loi va également durcir les conditions de libération sous caution pour les détenus soupçonnés de crimes violents. La libération sous caution sans espèces va être interdite et les évaluations de santé mentale vont être renforcées.