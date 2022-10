Royaume-Uni : pour la première fois depuis des millénaires, un bison est né à l'état sauvage

Le bébé bison que vous allez découvrir dans cet article est le premier né à l'état sauvage au Royaume-Uni depuis des milliers d'années, selon un communiqué de presse du Kent Wildlife Trust. Kent et une deuxième organisation caritative, Wildwood Trust, dirigent un projet de cinq ans visant à réintroduire le bison européen au Royaume-Uni.

Crédit : Donovan Wright

Trois bisons femelles ont été relâchés dans les bois de West Blean et Thornden, dans le Kent, en juillet 2022. Les organisations caritatives espèrent que les animaux fonctionneront comme des « ingénieurs de l'écosystème », contribuant à restaurer leurs propres habitats naturels, à accroître la biodiversité et à lutter contre le changement climatique. Les bisons adoptent certains comportements, comme l'abattage des arbres par exemple, qui réduiront le risque d'inondation dans les forêts, selon Kent.

Les scientifiques travaillant sur le projet ont découvert le nouveau venu dans le troupeau en septembre, indique le communiqué. Mais ils ont choisi de ne pas annoncer la naissance avant octobre pour s'assurer que le bébé était en bonne santé et aussi par respect pour le décès de la reine Elizabeth II. La naissance a été une bonne surprise pour les gardes forestiers, qui ne savaient pas que l'un des bisons femelles était enceinte lorsqu'elle a été relâchée dans la nature.

« Il est difficile de détecter une grossesse chez les bisons, car ils cachent naturellement leurs bébés pour éviter d'être chassés par les prédateurs » a déclaré Tom Gibbs, garde forestier. Le fait que les bisons soient souvent capables de se déplacer sans que leur santé en pâtisse a également été un facteur important qui a permis de cacher la future naissance. « Nous avons toujours espéré que les bisons se reproduisent, mais il est juste de dire que nous ne l'avions pas prévu aussi tôt » a-t-il ajouté.

Un bébé en bonne santé

L'équipe de rangers surveillera de près la santé de la mère et du petit tout en restant aussi détachée que possible. Le bébé se porte très bien, il apprend déjà le comportement des bisons avec le reste du troupeau, prenant des bains de poussière et jouant sous la pluie, selon l'organisation caritative. Le Royaume-Uni n'est pas le premier pays à tenter de réintroduire le bison européen. Après avoir frôlé l'extinction dans les années 1920, l'espèce a également été réintroduite en Pologne, au Belarus, en Russie, en Ukraine, en Lituanie, en Roumanie et en Slovaquie.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une nouvelle très encourageante pour la biodiversité en général et l’espèce en particulier.

Crédit : Kent Wildlife Trust

Crédit : Kent Wildlife Trust