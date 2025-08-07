République tchèque : elle accouche du bébé le plus gros du pays, son poids choque le monde entier

En République tchèque, une femme a mis au monde un bébé pas comme les autres, et celui-ci détient déjà un record national.

Le jour de sa naissance, le petit Matej a immédiatement attiré l’attention en raison de ses mensurations gargantuesques. Et pour cause : il pesait 5,52 kilos et mesurait 60 centimètres.

Le nourrisson est venu au monde par césarienne ce mardi 5 août à Jihlava, une ville située en République tchèque, rapporte 20 Minutes. À peine né, il détient déjà un record national.

Crédit Photo : iStock

En effet, le nouveau-né « bien portant » est devenu le bébé le plus lourd du pays. Une première depuis 1994.

Depuis sa naissance, Matej fait le bonheur de sa maman Nikol Dockalkova. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme de 25 ans n’a pas été surprise par le poids hors norme de sa progéniture.

« C’était comme si je portais deux enfants », a confié la mère de deux enfants à la chaîne TV Nova.

Une césarienne programmée

Alors qu’elle était enceinte, la mère de famille a passé des échographies. L’une d’elles a révélé que le bébé à naître était plus gros que la moyenne.

Lors d’un examen médical, le personnel hospitalier a estimé que l’enfant pèserait environ 4 kilos. Face à cette situation, une césarienne a été programmée pour limiter les risques.

Crédit Photo : TV Nova

« Il aurait été impossible d’accoucher naturellement », a indiqué Nikol Dockalkova.

Avant d’ajouter :

« J’espérais qu’il arrive un mois plus tôt ».

Fort heureusement, l’accouchement s’est déroulé sans accroc. Depuis lors, la mère et son fils se portent bien. Avec ses plus de cinq kilos, le bout de chou fait le poids d’un enfant de trois mois.

Crédit Photo : TV Nova

Pour rappel, le record du monde du plus gros bébé est détenu par un Italien né en 1955. Celui-ci affichait le poids impressionnant de 10,2 kilos à sa naissance