Une maman éléphant protège son bébé avec sa trompe alors qu'ils sont piégés dans la boue, impuissants et épuisés

Au Kenya, une maman éléphant s’est battue de toutes ses forces pour protéger son petit alors que le duo était coincé dans la boue.

Nous sommes en 2022 au Kenya.

Alors qu’une terrible sécheresse s’était abattue sur le pays, une éléphante et son petit âgé de cinq mois erraient dans la savane à la recherche d’un point d’eau.

Le duo est alors tombé sur ce qui semblait être un endroit sûr pour se désaltérer. Cette zone était en réalité une grande étendue de boue « dense et dangereuse », relate le site The Dodo.

Malheureusement, la maman éléphant a perdu l’équilibre et s’est retrouvée piégée dans la vase.

« En se débattant, elle s’est retrouvée de plus en plus enlisée et n’avait plus aucune prise pour se relever », explique Sean Michael, directeur de la communication du Sheldrick Wildlife Trust (SWT), au site d’information.

De son côté, l’éléphanteau - qui n’était pas encore sevré - est tombé dans la boue en voulant suivre sa mère.

L’éléphante « était folle d’inquiétude »

Pendant deux jours, le duo a tenté de survivre alors qu’il s’enfonçait de plus en plus profondément, sous le soleil brulant.

La femelle a protégé son bébé en le serrant contre elle. Par chance, le Kenya Wildlife Service et Wildlife Works, une organisation de protection de la nature, a eu vent de la situation.

Dépêchée sur les lieux, une équipe est venue en aide aux animaux. Sur place, les sauveteurs ont réalisé que le jeune pachyderme avait « désespérément besoin de lait » et que la mère était « épuisée » et « déshydratée ».

Les bénévoles ont commencé à creuser un trou pour sortir le petit mammifère. Le hic ? Sa maman a perçu cela comme un menace.

« Cette mère était folle d'inquiétude, car elle était très protectrice envers son bébé », explique Sean Michael.

Selon ses dires, les éléphants « sentent généralement quand les humains sont là pour les aider et coopèrent avec les sauveteurs ».

« Dans ce cas précis, la mère éléphant s'est violemment opposée à ce que quiconque s'approche de son bébé, peut-être parce qu'elle craignait ce qui pourrait lui arriver sans elle à ses côtés », poursuit le directeur.

La maman éléphant a posé sa trompe sur son petit et a refusé de bouger.

Le bébé éléphant protège sa maman

L’équipe vétérinaire n’a pas eu d’autre choix que d’anesthésier l’éléphante afin de pouvoir libérer le bébé.

Le sauvetage a alors été confronté à un autre problème. Une fois sur la terre ferme, l’éléphanteau ne supportait pas d’être séparé de sa mère. Résultat : il s’est précipité vers elle.

« Les éléphants sont des créatures extrêmement attachées à leur famille », détaille Sean Michael.

Après avoir endormi le nourrisson, les sauveteurs ont réussi à extirper la maman de la boue. Le duo ne présentait aucune blessure et pu repartir en toute sécurité.

