Votre chat vous comprend mieux que vous ne le pensez et voici la preuve, selon une étude

Vous pensez que vous parlez à votre chat dans le vide et qu’il ne comprend pas grand chose ? Détrompez-vous. D’après une récente étude scientifique, nos petits félins domestiques sont capables de comprendre et d’interpréter les mots qu’on leur adresse.

Crédit : Raphael Angeli/ iStock

D’après les résultats d’une étude publiée sur le site AnimalPath.org, les chats sont en parfaite mesure de reconnaître certains mots, mais aussi le langage corporel humain. Selon les scientifiques qui ont travaillé sur cette étude, les chats seraient capables de comprendre entre 20 et 40 mots en moyenne. Ce chiffre peut atteindre les 50 mots pour certains chats.

Un nombre plutôt important qui repose néanmoins sur des associations de mots et la tonalité de la voix plutôt qu’une vraie compréhension linguistique.

Dès lors, la compréhension des chats serait similaire à celle des jeunes enfants. Dans les deux cas, ce sont les mots courts qui sont plus facilement reconnaissables pour les félins.

Les chats reconnaissent la voix de leur maître et les mots calmes

Crédit : Chalabal/ iStock

L’étude poursuit en indiquant que la compréhension des chats provient aussi du langage corporel et de l'intonation de la voix de leur maître. Selon les mots ou le ton prononcés, le chat est capable de les associer à des situations familières, comme la nourriture par exemple ou encore les jeux.

Les chats peuvent donc reconnaître les compliments et autres mots doux ou encore les ordres qui sont pour eux plus reconnaissables.

De plus, l'étude précise que les chats sont capables de reconnaître leur nom. Vous l’avez peut-être remarqué à plusieurs reprises lorsque vous appelez votre chat par son nom. Ce dernier réagit de plusieurs façons différentes : un miaulement, un mouvement des oreilles, de la tête et de la queue.

L’étude conclut en indiquant que le chat est capable de reconnaître la voix de son maître et qu’il réagit plus facilement si celle-ci est calme et douce. Néanmoins, les scientifiques précisent que les chats n’ont pas les capacités cognitives qu’il faut pour interpréter le langage humain.