D'après une récente étude, votre chat comprend tout ce que vous dites

Vous pensez que votre chat ne vous comprend pas et que vous lui parlez inutilement ? Détrompez-vous. Selon une récente étude, les chats comprennent tout ce que leurs maîtres leur disent.

Crédit : Webandi/ Pixabay

Vous avez sûrement déjà remarqué que votre chat réagit souvent à vos paroles. Que cela soit en bougeant la queue, les oreilles ou même en miaulant, votre chat semble comprendre tout ce que vous lui dites.

D’après le site Wanimo, les chats sont capables de comprendre les mots que vous prononcez selon les sonorités et le ton employés à son attention. Par exemple, lorsque vous le grondez ou que vous le félicitez.

L’article précise : « Votre chat comprend le langage paraverbal qui correspond chez l’humain à 93 % de sa communication. Dès lors, il va sans dire que votre matou saisit pratiquement tout ce que vous dites ».

Un niveau d’attachement à la voix câline de leur maître

Crédit : guvo59/ Pixabay

Cette observation a été confirmée par une étude parue dans la revue scientifique Animal Cognition, en octobre 2022. Des chercheurs français ont conclu que les chats reconnaissent parfaitement la voix de leur maître et réagissent selon les intonations.

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont étudié la réaction de 16 chats « dont les maîtres sont des étudiants de l'École nationale vétérinaire d'Alfort de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne », précise Ouest France.

Dans une pièce remplie de jouets et de nourriture, les chercheurs ont diffusé des audios sur lesquels on pouvait entendre la voix des maîtres de chaque félin. Les audios comportaient de simples questions que les maîtres posent habituellement à leur animal comme : « Tu veux jouer ? » et « Tu veux quelque chose à manger ? » ainsi que trois autres questions.

Les chercheurs ont alors noté que les chats réagissaient mieux à la voix familière de leur maître lorsque ce dernier parlait sur un ton câlin. « C’est une preuve de l’attachement qui existe entre les chats et les humains. Je pense qu’il est important de garder cela à l’esprit, car pendant des dizaines d’années, nous avons pensé que les chats étaient des êtres très indépendants, qui ne se souciaient que d’avoir à manger et un toit », précise Charlotte de Mouzon, l’une des trois éthologues et auteurs de l’étude.