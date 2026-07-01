« Ses deux bras sont arrachés » : un appel glaçant aux secours révèle les derniers instants d'une baigneuse dévorée par un alligator de 4 mètres

En Floride, une jeune femme a été attaquée et tuée par un alligator alors qu’elle se baignait dans une rivière. L’appel lancé aux secours a été diffusé.

Un décès brutal est survenu ce dimanche 28 juin en Floride, dans la zone naturelle protégée de Little Big Econ State Forest. Brittany Clark, une femme de 31 ans, faisait une randonnée avec son petit ami Chance Allison et l’un de leurs amis. Après avoir marché, ils ont décidé de se baigner dans une rivière.

Cependant, alors que Brittany se baignait, elle a été brutalement attaquée par un alligator de 3,65 mètres. Elle s’est fait mordre aux deux bras par l’animal avant d’être entraînée sous l’eau.

“C’est très grave”

Son petit ami a assisté à la scène et a désespérément tenté de la sauver. Il a saisi l’alligator pour lui faire lâcher prise, en vain, et le couple a été entraîné sous l’eau. Pendant ce temps, leur ami a contacté les urgences en appelant le 911, et son appel a été publié sur YouTube par CBS News.

Crédit photo : Brittany Clark / Facebook

Dans le message, on entend un homme s’écrier que quelqu’un a été mordu par un alligator, affirmant que les blessures de Brittany sont “horribles”.

“L’un de ses bras est complètement arraché et l’autre est à peine attaché. C’est grave, très grave, s’il vous plaît dépêchez-vous, elle perd beaucoup de sang, il faut arrêter l’hémorragie”, entend-on dans l’appel.

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“Ses deux bras sont arrachés”

Le secouriste demande alors où est l’autre bras de la victime, ce à quoi l’ami du couple répond : “Disparu”. En fond, des cris et des pleurs se font entendre jusqu’à ce que Chance s’écrit : “Ses deux bras, ses deux bras sont arrachés !”

Après avoir lutté contre l’alligator, Chance a réussi à ramener Brittany sur la rive. Il lui a fait un massage cardiaque et les secours sont intervenus, mais la jeune femme est décédée de ses blessures.

Bien que les attaques d’alligators restent rares en Floride, les autorités recommandent de garder une distance de sécurité avec eux, de tenir ses animaux domestiques en laisse loin du bord de l’eau, de ne jamais nourrir les aligators et de nager uniquement dans les zones autorisées.