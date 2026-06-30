Un taureau transperce le visage d'un homme de 25 ans avec sa corne lors d'un rodéo à New York

Aux États-Unis, un cavalier de 25 ans a été grièvement blessé après avoir été projeté puis piétiné par un taureau lors d'un rodéo à New York.

Les risques du métier.

Un accident a failli tourner au drame lors d'un rodéo aux États-Unis. Un cavalier de 25 ans a été projeté par un taureau avant d'être piétiné sous les yeux des spectateurs.

Un cavalier piétiné par un taureau lors d’un rodéo

Les faits se sont produits le dimanche 28 juin, vers 18 h 15 (heure locale), lors du Rodeo Tierra Caliente, organisé dans le quartier de Baychester, dans le Bronx (New York), rapporte le magazine américain People.

Alors qu'il montait le taureau, le jeune homme a été violemment éjecté. Il est retombé lourdement au sol avant d'être écrasé sous les sabots de l'animal, qui l'a ensuite traîné sur plusieurs mètres dans la poussière.

WATCH: A bull rider has been hospitalized after being trampled during a rodeo event in New York City. pic.twitter.com/MU7vdOkJga — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

Les autres cow-boys sont rapidement intervenus pour tenter de lui porter secours. Mais le participant a été blessé au visage par un coup de corne.

Parmi les spectateurs se trouvait Melanie Ayala, une ambulancière qui n'était pas en service ce jour-là. Constatant qu'aucune équipe médicale ne semblait présente sur place, elle s'est immédiatement précipitée dans l'arène pour lui venir en aide.

Selon les médias locaux, la spectatrice a dû comprimer les blessures de la victime à mains nues afin de stopper l’hémorragie.

Crédit Photo : Peter Gerber

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Le taureau a été maîtrisé après l’incident

À leur arrivée, les secours ont pris en charge le cavalier, qui a ensuite été transporté en urgence au Jacobi Medical Center. Malgré la gravité de ses blessures, ses jours ne sont pas en danger et il devrait se rétablir complètement.

« La corne du taureau lui a transpercé la joue. La scène était vraiment impressionnante (…) », se souvient Melanie Ayala.

Crédit Photo : Peter Gerber

Encore sous le choc, cette dernière dénonce l’absence de dispositif médical sur les lieux.

« En tant que professionnelle de santé, je suis très choquée qu'un tel risque n'ait pas été anticipé. Lorsqu'il y a des taureaux, il est indispensable de prévoir des secours pour les personnes susceptibles d'être blessées », a-t-elle regretté.

Après l’accident, le taureau a été maîtrisé et sécurisé, selon la police citée par News 12.

D'après NBC New York, le rodéo a ensuite repris normalement, avec de la musique et des danses, une fois le blessé évacué.

Plus surprenant encore : les autorités ont confirmé que le rodéo ne disposait pas des autorisations nécessaires.