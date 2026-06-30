Ce poisson-escargot vit là où la pression est 800 fois plus forte qu'à la surface... à 8 336 mètres de profondeur

Les profondeurs maritimes recèlent encore bien des secrets. Mais les scientifiques ont pu observer un poisson dans la partie la plus profonde de notre planète avec des submersibles pouvant aller jusqu’à 11 000 mètres.

Un poisson trouvé dans la partie la plus profonde de la planète

Il y a quelques semaines, on apprenait que des chercheurs de l'Université d'Australie-Occidentale et de l'Université de Tokyo avaient découvert une créature marine inconnue à près de 10 kilomètres de profondeur dans la fosse d’Izu-Ogasawara (Japon) en 2022.

On vient d’apprendre qu’à cette même époque et au même endroit, les chercheurs ont observé un poisson. Dit comme cela, ça n’a rien d’exceptionnel. Cependant, c’est bien à 8 336 mètres de profondeur que l’animal a été capturé en images et dévoilé un an plus tard. Il devient ainsi le poisson ayant été observé à la plus grande profondeur au monde.

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Une découverte inscrite au Guinness World des Records

Crédit photo : University of Western Australia/ YouTube

Ce poisson-escargot fait partie d’une espèce inconnue qui appartient au genre Pseudoliparis. Les scientifiques expliquent que le poisson est petit de taille et juvénile. Ce n’est donc pas anodin qu’il ait été découvert si profond dans la mer car les jeunes poissons-escargots évoluent plus en profondeur que les adultes.

À 8 336 mètres, il fait nuit noire. La pression y est 800 fois plus forte que la pression atmosphérique au niveau de la mer, précise le site Science Post. Cette profondeur est donc plus importante que la hauteur du mont Everest ! Pourtant, c’est bien là que vit ce petit poisson-escargot.

Pour survivre à de telles conditions et pressions, le Pseudoliparis possède un corps gélatineux, poursuivent les scientifiques. Il présente également de nombreuses caractéristiques propres aux poissons des grandes profondeurs : la peau blanche et transparente, des muscles fins, un gros estomac, un squelette osseux léger, un crâne qui n’est pas complètement fermé et une vision réduite pour éviter de gaspiller de l’énergie.

La profondeur à laquelle ce poisson-escargot a été découvert bat ainsi le précédent record de 2017 où un poisson similaire avait été trouvé dans les Mariannes, à 8 178 mètres de profondeur. D’ailleurs, la vidéo du Pseudoliparis prise au Japon a été homologuée par le Guinness World Records comme celle du poisson découvert dans la partie la plus profonde de la planète.