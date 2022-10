Les moustiques sont plus attirés par les personnes ayant cette odeur

Des scientifiques ont identifié l’odeur corporelle attirant le plus les moustiques.

On vous a déjà certainement suggéré que votre peau était sucrée et que cela attirait davantage les moustiques.

Si certains doutent de la véracité de cette affirmation, figurez-vous qu’elle n’est pas si éloignée de la vérité et c’est la science qui le dit.

Des scientifiques ont en effet réussi à identifier la substance corporelle qui attire les moustiques.

Les personnes sécrétant beaucoup d’acides carboxyliques attirent davantage les moustiques

Des chercheurs du laboratoire de neurogénétique et de comportement de l’Université Rockefeller de New York ont ainsi mené une étude de 3 ans qui a révélé quelles sont les personnes susceptibles d’être piquées plus que les autres.

Et ces dernières sont celles ayant les niveaux d’acides carboxyliques les plus élevés sur la peau.

Présentes dans le sébum, ces substances sont utilisées par les bactéries de l’épiderme afin de produire une odeur corporelle absolument unique.

Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont étudié la réaction de moustiques Aedes Aegypti - l’espèce vectrice notamment du virus Zika, de la Dengue, de la fièvre jaune ou encore du chikungunya - au contact de vêtements ayant été portés pendant 6 jours par des participants.

Et la majorité de ces volontaires attirant l’insecte présentait des taux élevés d’acides carboxyliques. L’un d’eux était même 100 fois plus attirant que la personne la moins attirante.

Si ces recherches sont destinées à comprendre le comportement des moustiques, elles ont aussi pour but d’étudier les différences corporelles chez l’être humain afin de développer des répulsifs plus efficaces et adaptés à toutes les peaux.