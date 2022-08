Angleterre : elle accouche de jumeaux à la couleur de peau différente

En Angleterre, une mère de famille a donné naissance à des jumeaux de couleur de peau différente.

En avril dernier, Chantelle Broughton, 29 ans, a vécu l’un des plus beaux jours de sa vie : la naissance de ses jumeaux. Toutefois, un détail a vivement attiré son attention : les nourrissons sont venus au monde avec une couleur de peau différente.

Crédit Photo : Chantelle Broughton / SWNS

En effet, le petit Ayon est né avec la peau claire et des yeux verts, tandis que sa sœur Azirah arbore des yeux bruns et un teint plus foncé. À noter que ces naissances, connues sous le nom de jumeaux biraciaux/mixtes, sont extrêmement rares.

Comme le précise The Daily Mail, la mère de famille - originaire de Nottingham (Angleterre) - a un grand-père nigérian du côté de sa mère. Le père de jumeaux, un certain Ashton, est moitié Jamaïcain et moitié Écossais. Cet héritage génétique a donné lieu à ce magnifique métissage.

Les jumeaux attirent l’attention dans la rue

Selon les dires de Chantelle, Ayon et Azirah possèdent des personnalités totalement différentes, mais ces derniers s’entendent très bien, pour le grand bonheur de leurs parents : «Je suis si heureuse qu’ils soient ce qu’ils sont», a confié la Britannique au site d’information.

Sans surprise, les bébés attirent l’attention des passants dans la rue, et certaines personnes ne croient pas qu’ils sont jumeaux, s’imaginant qu’ils ont des pères différents. Chantelle reçoit également des compliments sur la beauté de ses enfants.

Toujours selon ses dires, Azirah aura des cheveux épais et bouclés. De son côté, Ayon sera pourvu une chevelure moins volumineuse : «On peut déjà sentir la différence de texture».

Une chose est sûre : les bouts de chou sont à croquer tant ils sont adorables !