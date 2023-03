Son animal de compagnie est un crocodile qui dort dans son lit et se comporte comme un chien

Jonathan Araiza, un Mexicain âgé de 29 ans, fait part de son quotidien aux côtés de son animal de compagnie qui n’est autre qu’un… crocodile.

Dans le rayon des animaux domestiques, on pense souvent aux chiens, aux chats, aux lapins ou aux hamsters. Certains ont des reptiles et on pense alors aux serpents, aux caméléons ou autres iguanes mais jamais aux… crocodiles !

L’un des carnivores les plus dangereux du monde a rarement sa place entre les murs d’une maison, surtout en totale liberté mais Gamora, un crocodile domestique, a toute la latitude pour se balader comme bon lui semble chez son maître.

En effet, un Mexicain âgé de 29 ans, Jonathan Araiza, témoigne du comportement tendre et docile de sa femelle crocodile, nommée Gamora. Selon lui, le reptile se comporte comme un chien qui aime les câlins et vient même dormir avec lui dans le lit.

“Elle est libre d’errer dans la maison à sa guise et passe son temps allongée dans les fauteuils, dans mon lit, elle sait monter les escaliers et fait des va-et-vient dans son bassin, comme elle veut” raconte Jonathan auprès du Daily Mirror.

Il a appelé le crocodile Gamora en référence au personnage des Gardiens de la Galaxie parce que quand il l’a acheté, elle était un “petit animal vert agressif”, à l’image du personnage interprété par Zoe Saldana.

Mais comment expliquer qu’un animal aussi dangereux puisse se révéler si doux et inoffensif ? D’autant plus qu’un crocodile ne se laisse généralement pas apprivoiser et Jonathan avoue qu’il est très surpris de son comportement.

“Il y a peu de cas de crocodiles qui peuvent s’adapter aussi bien en captivité telle qu’elle le fait, et le fait qu’elle se laisse porter, être proche sans s’énerver et sans être agressif est surprenant (...). Elle accepte même de participer à des vidéos et des shootings photos comme modèle” concède Jonathan.

Dans la maison, Gamora n’est pas le seul animal puisqu’il y a également deux chihuahuas, qu’elle n’a jamais attaqué, ainsi que quelques tortues alligators qui partagent son bassin.

Le crocodile, un animal domestique pas comme les autres

Évidemment, pour contenter l’estomac de Gamora, Jonathan lui prépare un régime carnivore bien pensé à base de lapin, de rat, de boeuf, de poulet et des crustacés : “Elle n’a pas besoin de manger tous les jours et généralement, j’ai assez de nourriture pour deux semaines, je dois juste penser à décongeler la nourriture quand c’est le jour pour manger”.

Le jeune homme doit aussi contrôler la température de sa maison pour que le crocodile soit dans un environnement correct. Sans oublier de prendre soin quotidiennement du bassin !

“Dès que je me réveille, je vérifie le thermostat pour être sûr de la température de la pièce. Après ça, je dois aussi laver le filtre du bassin car l’animal est tellement large et ses excréments sont tellement pleins d’os que c’est important de laver quotidiennement le filtre pour garder une eau propre”.

Et qu’en est-il de sa vie personnelle ? Jonathan a assez de temps à consacrer à sa petite amie, qui s’est rapidement adaptée au fait de devoir le partager avec un crocodile : “C’est un reptile qui aime l’attention, et ma petite amie a aussi des reptiles comme animaux de compagnies alors ils ont réussi s’entendre tous les deux très vite”.