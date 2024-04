Il découvre un alligator de 3 mètres de long dans le train d'atterrissage d'un avion, la vidéo fait le buzz

Un passager pas comme les autres s’est retrouvé par hasard sur le tarmac d’une base aérienne. La scène a été capturée en vidéo et n’a pas manqué d’amuser les internautes.

Lundi dernier, les membres d’une base militaire en Floride ne s’attendaient très certainement pas à faire une telle rencontre. Sur le tarmac de la base aérienne de MacDill, à Tampa, un homme s’est retrouvé nez à nez avec un alligator de 3 mètres de long.

D’après le média local Miami Herald, l’alligator était caché dans le train d'atterrissage. Mais c’est lorsqu’il a été aperçu entre les deux roues de l’avion que l’alerte a été lancée. Le « membre de l’équipage a signalé le problème aux opérations de vol », ont raconté les responsables de la base de MacDill.

Malgré la visite de ce voyageur inattendu, les membres de la base ont pris les choses avec humour, considérant l’animal comme « [leur] nouvel aviateur à dents ».

La vidéo de la capture de l’alligator rencontre un franc succès

Crédit photo : MacDill Air Force Base/ Facebook

Aucun incident n’a été enregistré et c’est avec sérénité que l’alligator a été capturé par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). La capture s’est déroulée non sans difficulté pour les deux spécialistes. Ces derniers ont placé une serviette sur la tête de l’animal avant de le déplacer avec une corde.

Une vidéo de ce moment a été publiée sur le compte Facebook de la base aérienne et a rencontré un franc succès avec plus de 432 000 vues. Le personnel de la base aérienne a ensuite fait savoir que l’alligator avait été transporté puis relâché dans la rivière Hillsborough. « Notre tout nouvel aviateur à dents a été transféré dans un environnement plus approprié à l’extérieur de la base », ont-ils complété.

À l’instar des membres de la base, les internautes ont réagi avec humour à l’intrusion de l’animal en pleine période reproductrice. « Qui a ignoré le briefing sur l'interdiction d'animaux pour les mascottes d'unité », écrit un internaute. « À quel endroit de la liste de contrôle est-il indiqué d’enlever l’alligator avant le vol ? », plaisante un autre.

L’État de Floride est habitué à rencontrer des alligators un peu partout en ville lorsque ces derniers se déplacent pour tenter de s’accoupler.