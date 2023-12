Tombé dans un puits, ce cheval est sauvé par les pompiers

Ce jeudi 28 décembre, un cheval a été secouru lors d’une longue opération par les pompiers après être tombé dans un puits ! Un miracle rapportée par L’Yonne Républicaine.

C’est un véritable miracle selon Marcy Barbault, 25 ans, propriétaire de Papyrus, un cheval qu’elle possède depuis dix ans. En cette matinée du 28 décembre, l’équidé tombe accidentellement dans un puisard, situé dans un pré sur la commune de Charbuy (Yonne).

Âgé de 20 ans, le cheval est à la retraite depuis l’été 2022 et coule des jours paisibles dans ce pré avec un autre équidé et un âne. C’est un promeneur qui a donné l’alerte, intrigué car il avait remarqué qu’il manquait un cheval avant d’apercevoir un animal au sol. C’était Papyrus, tombé dans le puits d’environ un mètre de diamètre.

Crédit photo : Jean-Claude Bernard

“Seules les jambes de devant et la tête du cheval sortaient”

“Pour moi c’était mort, je pensais qu’il aurait a minima, une jambe cassée”, déclare la propriétaire. Sur les images prises par Jean-Claude Bernard, photographe des sapeurs-pompiers de l’Yonne, on voit le cheval dans une situation délicate : “Seules les jambes de devant et la tête du cheval sortaient. Et on ne savait pas depuis combien de temps il se trouvait là”.

Une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus afin de dégager les anneaux en béton du puits et de creuser une sorte de tranchée à l’aide d’une tractopelle fournie par la mairie de Charbuy.

Crédit photo : Jean-Claude Bernard

Pendant toute l’opération, qui a duré pas moins de trois heures, le cheval est resté très calme : “Je pense qu’il savait qu’on lui portait secours”, indique sa propriétaire. Miraculeusement, le cheval ne présentait que quelques bobos. Il a été placé dans un box pour trois jours afin de se remettre de sa mésaventure.