Voici la race de chien la plus affectueuse au monde... et ce n'est pas celle que vous croyez !

C’est bien connu : les chiens sont d’excellents compagnons. Il faut dire que nos boules de poils adorées ont beaucoup d’amour à donner à leurs maîtres. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous le classement des races canines les plus affectueuses.

«Le chien n’a qu’un but dans la vie : offrir son cœur». Cette citation de l’écrivain britannique Joe Randolph Ackerley illustre à merveille les liens entre un maître et son chien. En effet, nos amis à quatre pattes font preuve d’une loyauté sans limite à l’égard de leurs propriétaires. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiens possèdent un tas de qualités.

Vous l’ignorez peut-être, mais certaines races de chiens sont réputées pour être plus affectueuses que d’autres. Cela tombe bien, voici notre top 5 des races canines les plus affectueuses.

5. Le Berger Allemand

Le Berger Allemand est un excellent chien de garde, toujours prêt à défendre sa famille. Ce gentil géant est aussi très attaché à ses maîtres. Dans la plupart des cas, ce quadrupède tisse des liens solides avec ses propriétaires.

4. Le Shih Tzu

Alerte mignonnerie ! Le Shih Tzuest un chien très attaché à sa famille. Sociable, doux et très calme, ce canidé originaire du Tibet est la gentillesse incarnée. À noter que le Shih Tzu s’entend très bien avec les enfants.

3. Le Colley à poil long

Calme, gentil, doux… Le Colley à poil long déborde d’amour. Ce toutou s’attache rapidement à ses maîtres et fait tout son possible pour lui prouver son affection. Autre qualité importante, cet animal fait preuve de tendresse envers les enfants. De plus, il n’a pas une once d’agressivité en lui.

2. Le Bouledogue Français

Le Bouledogue Français adore recevoir des tonnes de caresses. Ce molosse de petite taille est connu pour être un chien très proche de son maître. C’est simple : il aime passer du temps avec lui. Doté d’un tempérament joyeux et doux, le Bouledogue Français est une véritable source anti-stress.

1. Le Golden Retriever

La palme du chien le plus affectueux est attribuée au Golden Retriever. Ce toutou à la bouille trop craquante est réputé pour sa gentillesse et sa douceur. Ce chien raffole des câlins et n’hésite pas à en distribuer. Facile à éduquer, cet animal est une véritable boule d’énergie. En d’autres termes, il a besoin de se dégourdir les pattes plusieurs fois par jour.

