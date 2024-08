Toto, le sanglier recueilli par une famille, ne sera finalement pas euthanasié

Toto est un sanglier qui a été recueilli par une famille après avoir été blessé par des chiens de chasse. Bien que la justice avait ordonné son euthanasie, elle est finalement revenue sur sa décision, sauvant l’animal d’une mort certaine.

Souvenez-vous : début juillet, nous vous parlions de Toto, un sanglier apprivoisé. En octobre 2023, Toto a été recueilli par une famille alors qu’il n’était qu’un marcassin. Blessé par des chiens de chasse, il a été sauvé par la famille Bienvenu qui a pris soin de lui. Cependant, quelques mois plus tard, l’animal a été saisi par la justice car sa famille adoptive n’avait pas l’autorisation de le détenir.

Crédit photo : iStock

Le 10 juin, le parquet d’Arras a demandé l’euthanasie du sanglier, bien que la ville de Charleville-Mézières ait proposé d’accueillir Toto dans son parc municipal. Cette décision a été confirmée deux jours plus tard par la Cour d’appel de Douai. La raison ? La justice soupçonnait que l’animal soit porteur de la maladie d’Aujeszky, une infection qui peut se propager aux autres animaux.

Cependant, de nouveaux examens ont été effectués par la suite et ont révélé que l’animal n’était pas malade. Des recours ont alors été déposés par les avocats de la ville de Charleville-Mézières et de l’association de protection animale Stéphane Lamart. Une pétition demandant l’annulation de l’euthanasie du sanglier a également été créée et a recueilli 90 000 signatures. Enfin, une cagnotte, qui a permis de récolter plus de 4 000 euros, a été mise en ligne pour payer les frais d’avocat du sanglier.

Toto est sauvé de l’euthanasie

Alors qu’il semblait ne plus y avoir d’espoir, la Cour d’appel de Douai est revenue sur sa décision le 26 juillet dernier, après avoir étudié les derniers examens vétérinaires. Finalement, Toto ne sera pas euthanasié.

Le sanglier devrait rejoindre le parc animalier de Saint-Laurent, à Charleville-Mézières, où vivent déjà d’autres animaux et où sa famille pourrait lui rendre visite. L’animal devrait arriver dès le 15 août et bénéficiera d’un enclos de 600 m2, quatre fois plus grand que celui dans lequel il logeait jusqu’à présent.

“Il aura évidemment un point d’eau, un d’ombre et un coin avec de la boue où il pourra se rafraîchir. Il sera content ! On remarque qu’il va à la rencontre des gens qui viennent le voir pour lui demander de la nourriture”, a affirmé Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières.

Sain et sauf, Toto pourra profiter de la vie et a de beaux jours devant lui.