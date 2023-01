Toulon : effrayé par des pétards, un chien s'enfuit dans une base militaire et est retrouvé deux semaines plus tard

Le 18 décembre dernier, un chien effrayé par des pétards lancés dans Toulon s’est enfui dans la base navale de la ville. Il a fallu deux semaines à son propriétaire pour avoir l’autorisation de pénétrer sur les lieux et de récupérer son animal.

À Toulon, Anthony Petit est le propriétaire de Milky, un chien berger australien croisé beagle. Le 18 décembre dernier, des pétards ont été lancés dans la ville afin de célébrer la finale de la Coupe du monde de football. Ces explosions ont effrayé Milky, qui s’est enfui dans la base navale de Toulon.

Crédit photo : iStock

Depuis cette disparition, Anthony a remué ciel et terre pour retrouver son chien.

« C’est mon petit être, avait-il confié. Six ans de quotidien avec cette perle, avec qui je suis plus qu’en lien. C’est une déchirure. »

Il parvient à entrer dans la base navale

Pendant deux semaines, Anthony a demandé plusieurs fois l’autorisation de pénétrer dans la base navale, en vain. Il est entré en contact avec des militaires de l’Arsenal pour qu’ils diffusent la photo de son chien à l’intérieur de la base, pour tenter de le retrouver. Il s’est également rapproché le plus possible du lieu interdit avec un mégaphone en criant le nom de son chien, dans l’espoir que l’animal revienne. Mais selon la Marine, le canidé avait déjà quitté l’enceinte de la base.

Crédit photo : iStock

Déterminé, Anthony a également placardé des photos et des avis de recherche dans les rues de Toulon, dans le cas où son chien se serait enfui ailleurs. Ces derniers jours, l’histoire d’Anthony a pris de l’ampleur, a été relayée par les médias et est arrivée aux oreilles d’une avocate, qui a décidé d’apporter son aide. En quelques jours, elle est parvenue à obtenir les autorisations nécessaires pour pénétrer dans la base militaire.

Milky retrouvé sain et sauf

Accompagné d’un militaire, Anthony a exceptionnellement pu se rendre à l’intérieur de la base navale. En seulement dix minutes, il a retrouvé Milky en suivant ses aboiements. Le chien, affaibli et amaigri, était tombé dans un fossé profond. Depuis leurs retrouvailles, le chien se remet de son accident et ne quitte plus son maître.

« Il est vraiment affaibli, mais il suffit que je quitte une pièce pour qu’il me suive, donc j’ai décidé de ne pas beaucoup bouger depuis hier soir », a expliqué Anthony.

Crédit photo : iStock

Avoir retrouvé son chien est pour Anthony un « petit miracle de début d’année », et le propriétaire se réjouit de cette fin heureuse et remercie tous ceux qui l’ont aidé à retrouver son compagnon.